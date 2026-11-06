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La banda de rock Ultraligera actuará en el Movistar Arena de Madrid en septiembre de 2027 dentro de su nueva gira

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La banda de rock Ultraligera ha anunciado que actuará en el Movistar Arena de Madrid el próximo 9 de septiembre de 2027, la primera fecha confirmada de la gira de presentación de su nuevo álbum de estudio, 'Lapsus'.

El anuncio se produce tras dos años en los que la formación ha realizado una gira por festivales y ha agotado las entradas en varias salas, entre ellas siete fechas en La Riviera de Madrid.

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Así, para este concierto la agrupación ha abierto el plazo de inscripción y los usuarios inscritos podrán adquirir los pases a partir del martes 10 de noviembre, mientras que la venta general al público se iniciará el jueves 12 de noviembre a la misma hora.

De forma paralela, el grupo ha publicado un nuevo adelanto de 'Lapsus' titulado 'Mosquito'. El lanzamiento del sencillo se acompaña de un videoclip ideado y dirigido por los propios integrantes del grupo durante su última gira.

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