Viernes, 6 de noviembre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

PAPA URUGUAY

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Montevideo - El papa León XIV llega este viernes a Montevideo, donde dará inicio a una visita oficial y pastoral de tres días, durante la que se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos, antes de concluir su estancia el domingo 8 de noviembre.

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- León XIV se reúne con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y realiza una visita a la catedral de Montevideo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El papa recibe la llave de Montevideo por parte de la Intendencia de la capital uruguaya y visita la Catedral Metropolitana, donde se encontrará con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU TRUMP

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defiende su agenda y su Ejecutivo pese a la derrota en las elecciones y a la espera de terminar el escrutinio en Alaska y Misisipi que podrían aumentar la mayoría de los demócratas en el Congreso.

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- Miami - El presidente de EE.UU., Donald Trump, asiste en el Centro Espacial Kennedy a su primer evento fuera de Washington tras el batacazo electoral que sufrió su Partido Republicano el martes, con la atención puesta en los primeros pasos que vaya a dar su administración en este nuevo escenario.

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- El respaldo republicano cayó 14 puntos en 64 condados de mayoría latina de Estados Unidos durante las elecciones del martes, un desplazamiento que contribuyó a cambiar el mapa electoral en territorios donde Donald Trump había avanzado en 2024 y que se tradujo en victorias demócratas en distritos que los republicanos habían rediseñado para ampliar su representación.

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UCRANIA GUERRA - Varsovia - Los ministros de Exteriores del Consejo de Estados del Mar Báltico y de Ucrania y la alta representante europea Kaja Kallas discuten de manera informal las condiciones para poner fin a la guerra de Ucrania.

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UE BCE

Bruselas - Concluye el plazo para que los miembros de la eurozona comuniquen sus candidatos a sustituir a la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que dejará el cargo el próximo 7 de febrero.

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PARAGUAY CRISIS

Asunción - Paraguay afronta una nueva jornada de incertidumbre por la crisis de Ueno bank, donde casi la mitad de la población tenía sus ahorros y cuyas operaciones fueron intervenidas, mientras persisten las dudas sobre el futuro político del país tras la renuncia del presidente Santiago Peña y la decisión del Congreso de continuar con el proceso de juicio político en su contra.

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ADEMÁS

VENEZUELA CRISIS - Guatire (Venezuela) - La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, visita el campamento que familiares de presos políticos mantienen desde hace diez meses frente a la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda (centro), para exigir junto a víctimas y ONG la liberación inmediata de todos los detenidos. (Texto) (Vídeo) (Foto)

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COLOMBIA PAZ - Bogotá - Encuentro con el representante especial del Secretariado General de la ONU en Colombia y jefe de la Misión, Miroslav Jenca, con motivo de la renovación en el Consejo de Seguridad del mandato de la misión de verificación del organismo multilateral en el país suramericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO GENTRIFICACIÓN - Ciudad de México - Rodeados de rascacielos, los guardianes del pueblo prehispánico de Xoco luchan por permanecer en una Ciudad de México cada vez más global, una batalla que han llevado hasta los tribunales para intentar frenar nuevos desarrollos inmobiliarios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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EL GATO CON SOMBRERO - Los Ángeles - El travieso felino con un gigantesco sombrero a rayas, icono entrañable de la infancia en Estados Unidos y Latinoamérica, salta de las páginas de los cuentos clásicos creados por Dr. Seuss para expandir su magia en la película animada 'The Cat in the Hat' (El gato con sombrero). (Texto) (Foto) (Vídeo)

BANGLADÉS PROTESTAS - Daca - Bangladés continúa bajo un fuerte despliegue policial y mantiene cerradas fábricas textiles tras casi una semana de protestas de los trabajadores del sector, que piden aumentos salariales en el segundo mayor exportador mundial de prendas de vestir. (Texto)

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NUESTROS TEMAS

ONU GUTERRES - Madrid - El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advierte en una entrevista con EFE del peligro de que perdamos el porvenir si el mundo no cambia, aunque no cree que vaya a haber un enfrentamiento bélico directo entre dos superpotencias. Por Jorge Fuentelsaz (Texto) (Foto) (Vídeo)

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COP31 CLIMA - Brasilia - La victoria demócrata en las recientes elecciones de EE.UU. puede revertir los "retrocesos" del presidente Donald Trump en la agenda climática y tendrá un "impacto inmenso" en la COP31, que comienza el próximo lunes en Antalya (Turquía), augura en entrevista con EFE el presidente de la COP30, André Corrêa do Lago. Por Alex Mirkhan (Texto) (Foto) (Vídeo)

LATIN GRAMMY - Santo Domingo - La inteligencia artificial (IA) es un fenómeno "hasta cierto punto peligroso", que puede llevar a la mediocridad en las industrias creativas, asegura en una entrevista con EFE el cantautor dominicano Chichí Peralta, quien la próxima semana recibirá junto con otros artistas el Premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy. Por Jaime Ortega Carrascal (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

Brasilia.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno brasileño divulga el resultado de la balanza comercial en octubre. (Texto)

Brasilia.- BRASIL EXTERIOR - La secretaria para Asia y Pacífico de la cancillería brasileña, Susan Kleebank, ofrece una sesión informativa para dar detalles del viaje que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizará del 11 al 12 de noviembre a Turquía para participar de la COP31 y del 15 al 17 de noviembre a Filipinas para una visita oficial y para participar en la Cumbre de la ASEAN.

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publica el dato de inflación de octubre. (Texto) (Foto)

Santiago de Chile.- CHILE DERECHOS HUMANOS.- El sonido de las aguas del río Perquilauquén, en las frondosas montañas del sur de Chile, inunda estos días el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago e invita al visitante a sumergirse, a través de un recorrido sensorial, en la primera gran exposición sobre los horrores cometidos en la antigua Colonia Dignidad, la secta de origen alemán que sirvió como centro de torturas durante la dictadura militar. (Texto) (Foto) (Video)

Redacción América - AMÉRICA TIPOS - La guerra entre EE.UU. e Irán, que ha disparado los costes energéticos y añadido presión a la inflación, ha cambiado las perspectivas de la política monetaria en América, mientras la Reserva Federal mantiene los tipos en pausa, Canadá ha vuelto a subirlos y los bancos centrales latinoamericanos han frenado los recortes por el temor a un nuevo repunte de los precios. (Texto)

11:30GMT.- Bogotá.- COLOMBIA PAZ.- Encuentro con el representante especial del Secretariado General de la ONU en Colombia y jefe de la Misión, Miroslav Jenca, con motivo de la renovación en el Consejo de Seguridad del mandato de la misión de verificación del organismo multilateral en el país suramericano. Calle 95 No. 13 -35 Oficina de la Misión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30GMT.- Washington.- EEUU EMPLEO.- La Oficina de Estadística Laborales de EE.UU. publica los datos de la situación del empleo en octubre, después de que en septiembre se crearan 29.000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo subiera una décima, hasta el 4,2%. (Texto)

18:00GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA CONSTRUCCIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina da a conocer los datos de la actividad de la construcción correspondientes a septiembre de 2026, después de que el indicador registrara en agosto un avance del 0,4 % en comparación con julio pasado. (Texto)

18:00GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA INDUSTRIAL.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina da a conocer los datos de la actividad industrial correspondientes a septiembre de 2026, después de que el indicador registrara en agosto un avance del 1,9 % en comparación con julio pasado.

19:30GMT.- Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street se encamina a cerrar la semana con avances, tras el fuerte repunte del miércoles después de la victoria de los demócratas en las elecciones legislativas de EE. UU., que les permitió recuperar el control de ambas cámaras del Congreso, mientras los inversores siguen pendientes de sus consecuencias económicas y políticas.

Europa

22:01GMT.- Ginebra.- CRISIS CLIMÁTICA.- La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) hace un llamamiento de cara a la cumbre del clima COP31 que la próxima semana se celebra en Antalya (Turquía), vinculando los riesgos del calentamiento global con los del desplazamiento interno. (Texto)

04:00GMT.- París.- AIE RENOVABLES.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe anual sobre energías renovables, con sus últimas previsiones y análisis sobre la energía hidroeléctrica, la solar, la eólica, la geotérmica, los biocombustibles y los biogases. (Texto)

06:00GMT.- Londres.- IAG RESULTADOS.- Madrid/Londres. El grupo aéreo IAG, al que pertenecen, entre otras, las aerolíneas Iberia y British Airways (BA), divulga sus resultados correspondientes en el tercer trimestre del año. Madrid se encarga de las cifras y Londres de la teleconferencia. (Texto)

07:30GMT.- Düsseldorf.- ALEMANIA ULTRADERECHA.- Comienza en Düsseldorf el proceso contra un grupo de 'Reichsbürger' (extremistas de derecha que rechazan la legitimidad del Estado alemán) conocido como 'Königreich Deutschland' ('Reino de Alemania').

08:00GMT.- Berlín.- COP31 CLIMA.- El ministro alemán de Medio Ambiente, Carsen Schneider, informa sobre las prioridades de Alemania en la COP31 que comenzará el día 9 en la ciudad turca de Antalya.

08:00GMT.- Roma.- MPS RESULTADOS.- El banco italiano Monte dei Paschi di Siena presenta los resultados del tercer trimestre de 2026. (Texto)

08:30GMT.- Bruselas.- BÉLGICA GOBIERNO.- El rey Felipe de los belgas recibe en audiencia al primer ministro Bart de Wever en plena crisis de gobierno para decidir si acepta o rechaza su dimisión

10:00GMT.- Lisboa.- PORTUGAL CINE.- Comienza la 20ª edición del Festival de Cine de Lisboa (LEFFEST), que se extenderá hasta el 15 de noviembre.

10:00GMT.- París.- OCDE INFLACIÓN.- La OCDE publica los datos mensuales de la inflación en los países miembros y en las grandes economías emergentes.

14:00GMT.- Lisboa.- PORTUGAL ANTIFASCISMO.- La Federación Internacional de Luchadores por la Resistencia–Asociación de Antifascistas (FIR) inicia este viernes en Lisboa su XX Congreso, que concluye el domingo, coincidiendo con su 75 aniversario, con una ceremonia en la que el exjuez español Baltasar Garzón recibe el Premio Michel Vanderborght.

14:00GMT.- Varsovia.- POLONIA UE.- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, visita Varsovia y pronuncia un discurso ante el Parlamento polaco o Sejm.

14:15GMT.- Varsovia.- UCRANIA GUERRA.- Los ministros de Exteriores del Consejo de Estados del Mar Báltico y de Ucrania y la alta representante europea Kaja Kallas se reúnen de manera informal para abordar las condiciones para poner fin a la guerra de Ucrania. (Texto) (Vídeo)

15:00GMT.- Bruselas.- UE BCE.- Finaliza el plazo para presentar candidaturas a la presidencia del Banco Central Europeo (BCE). (Texto)

O.Medio y Magreb

Rabat.- SÁHARA OCCIDENTAL.- Marruecos conmemora el 51 aniversario de la Marcha Verde, una fecha marcada este año por el fin de la Minurso, la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental. (Texto) (Foto)

El Cairo.- EGIPTO EMPRENDEDORES.- El Cairo acoge hoy la tercera edición del Festival Mundial de Emprendimiento (GEF) 2026, una de las plataformas globales más grandes para inversores y líderes empresariales, que contará con la participación de aproximadamente 10.000 asistentes de más de 70 países.

África

Mombasa.- KENIA SECTA.- Un tribunal de Kenia dicta sentencia para el líder de una secta cristiana y sus 28 coacusados, declarados culpables en ctubre por cargos de asesinato vinculados a la muerte de 190 niños y un adulto en la 'masacre de Shakahola', en la que más de 400 personas ayunaron hasta morir para reunirse con Jesucristo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Dar es Salam.- TANZANIA OPOSICIÓN.- Un tribunal de Tanzania emite su veredicto en el juicio por traición del principal líder de la oposición del país, Tundu Lissu, detenido en abril de 2025 tras haber regresado al país en 2023 después de sobrevivir a un intento de asesinato y a la represión durante años. (Texto)

Asia

Pekín.- CHINA AUSTRIA.- El primer ministro de Austria, Christian Stocker, continúa su visita en China.

Pekín.- CHINA CANADÁ.- El ministro canadiense de Comercio Internacional, Maninder Sidhu, finaliza su visita a China para reforzar las relaciones comerciales entre los dos países, con el objetivo de aumentar un 50 % las exportaciones canadienses al gigante asiático para 2030.

Seúl.- COREA DEL SUR NVIDIA.- El gigante estadounidense de semiconductores Nvidia tiene previsto completar este viernes una inversión de 1.000 millones de dólares en la tecnológica surcoreana Naver, lo que lo convertiría en su tercer mayor accionista, en el marco de una alianza estratégica para desarrollar una gran infraestructura de inteligencia artificial (IA). (Texto)

Taipéi.- TAIWÁN DEFENSA.- La Fuerza Aérea de Taiwán finaliza sus maniobras anuales 'Tien Lung', que se desarrollaron mientras la isla continúa a la espera de más de sesenta cazas F-16V de nueva fabricación que compró a EE.UU. en 2019.

Bangkok.- TAILANDIA MONARQUÍA.- Tailandia celebra la Procesión Real de Barcazas sobre el río Chao Phraya a su paso por Bangkok como parte de las celebraciones del 48 cumpleaños de la Reina Suthida, o cuarto ciclo de 12 años según la tradición local, en una ceremonia en la que participarán 52 barcazas y que mezcla historia, religión y artesanía. (Foto) (Vídeo)

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