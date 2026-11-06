Rubio sitúa las elecciones en Venezuela "idealmente" en 2027, según el NYT

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Washington, 5 nov (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este jueves que las elecciones en Venezuela se celebrarían "idealmente" el próximo año, aunque advirtió de que el país debe completar una serie de reformas institucionales, económicas y de seguridad antes de convocar unos comicios libres.

En una entrevista con The New York Times en la Casa Blanca, Rubio señaló que Venezuela necesita renovar su Tribunal Supremo y su consejo electoral, además de avanzar en la reestructuración de su deuda y reformar sus fueRubio sitúa las elecciones en Venezuela "idealmente" en 2027.

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El jefe de la diplomacia estadounidense evitó garantizar que las elecciones se celebren antes de que termine el mandato del presidente Donald Trump.

Rubio expresó su expectativa de que las conversaciones auspiciadas por Washington entre el Gobierno venezolano y un sector de la oposición permitan reformar el máximo tribunal a mediados de diciembre.

También indicó que los negociadores prevén reunirse la próxima semana para abordar el nombramiento de nuevos integrantes del consejo electoral.

Rubio consideró que la deuda venezolana, estimada en más de 200.000 millones de dólares, es un obstáculo para recuperar la economía y atraer inversiones.

"Es un problema enorme que enfrenta Venezuela y creo que todos los sectores de la sociedad deberían apoyar su solución", afirmó.

Sobre cooperación militar, Rubio agregó que a Estados Unidos le gustaría en algún momento "tener un acuerdo de presencia militar, principalmente desde un punto de vista legal".

Las declaraciones de Rubio se producen una semana después de que la Administración de Trump respaldara la hoja de ruta acordada entre el Gobierno venezolano y un sector de la oposición, que contempla la renovación del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral.

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Una vez completadas esas reformas, Delcy Rodríguez debería declarar la vacante permanente de la Presidencia, lo que abriría un plazo de seis meses para convocar elecciones. EFE