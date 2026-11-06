Santiago Peña confirma que ejercerá su defensa ante el Senado y el Gobierno niega que haya huido de Paraguay

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha anunciado que comparecerá ante el Senado para ejercer formalmente su derecho a la defensa en el juicio político abierto en su contra por el escándalo financiero de Ueno Bank. La primera sesión del proceso ha concluído al final de la tarde del jueves y el mandatario ha quedado citado para reanudar el proceso este viernes a las 10:00 horas (hora local). Mientras tanto, la Portavocía del Ejecutivo ha desmentido las informaciones sobre una supuesta huida del país.

"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", ha manifestado Peña en redes, asegurando que asumirá el trámite no por "orgullo personal", sino por la responsabilidad de "rendir cuentas y dar explicaciones frente al pueblo paraguayo". Asimismo, ha garantizado su plena colaboración con la Justicia para esclarecer responsabilidades en el descalabro bancario y ha remarcado que el pago a los ahorristas afectados no puede quedar en el aire.

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En paralelo, el portavoz de la Presidencia, Guillermo Grance, ha ofrecido una rueda de prensa para desmentir los rumores de fuga hacia Argentina tras el estancamiento de su dimisión en el Parlamento. "El presidente está en el país, se encuentra en la capital y va a cumplir con su deber constitucional de defenderse en tiempo y forma", ha aseverado Grance, haciendo un llamamiento a la calma social y garantizando que el Ejecutivo continúa funcionando con normalidad.

EL TRIBUNAL YA HA RECIBIDO EL LIBELO ACUSATORIO DE LOS FISCALES

Por su parte, el tribunal juzgador de la Cámara de Senadores ha concluído la primera sesión del juzgamiento constitucional --activada después de que la votación sobre la renuncia de Peña quedara bloqueada en una sesión bicameral por la retirada del hemiciclo de los diputados del oficialista Partido Colorado--.

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A la salida del pleno, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, ha explicado que el tribunal ya ha recibido formalmente el libelo acusatorio de los fiscales y que se concederá al mandatario el plazo legal correspondiente para presentar sus alegatos, ya sea de forma personal o a través de sus abogados representantes.

Núñez ha defendido que la Cámara Alta se ajustará al debido proceso y al calendario de cinco sesiones extraordinarias regulado en el reglamento interno, argumentando que se deben evitar tramitaciones apresuradas que puedan derivar en objeciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tras la exposición de la defensa prevista para el viernes, el pleno del Senado continuará con la evaluación de pruebas y los alegatos finales antes de proceder a la votación nominal.

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Si Peña termina siendo destituido --para lo cual se requiere el respaldo de 30 de los 45 senadores--, perdería la inmunidad y su condición de senador vitalicio, y la Jefatura del Estado recaería de forma inmediata en el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien asumiría el cargo tras jurar ante el Parlamento en virtud del orden de prelación constitucional.

Mientras tanto, en las inmediaciones del edificio legislativo, cientos de manifestantes y ahorristas afectados por la quiebra de liquidez de Ueno Bank mantuvieron una vigilia pacífica a la espera del desenlace del juicio parlamentario.