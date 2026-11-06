Ugalde, del Spartak ruso, comanda a Costa Rica para enfrentar a Ecuador y Argentina

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San José, 6 nov (EFE).- El goleador del Spartak de Moscú ruso Manfred Ugalde lidera la plantilla de 23 convocados anunciada este viernes por el seleccionador de Costa Rica, Bryan Ruiz, para jugar los partidos amistosos contra Ecuador y Argentina, del 13 y 17 de noviembre, respectivamente.

Sin el portero del Pumas mexicano Keylor Navas ni el zaguero del Racing de Estrasburgo francés, Jeyland Mitchell debido a molestias físicas, el jugador llamado a comandar al equipo es Ugalde, junto con futbolistas más experimentados como el zaguero del Nacional uruguayo, Francisco Calvo, y el centrocampista del Alajuelense Celso Borges.

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"No es tan fácil, porque no queremos equivocarnos en este tipo de convocatorias, ser lo más justos posibles y también escoger jugadores que sintamos que se adapten a la idea de juego de la selección. El que venga, sea llamado por primera vez o que ya tenga muchas participaciones con la selección, tiene que tener el compromiso al cien por ciento", declaró Ruiz en la web de la Federación Costarricense de Fútbol.

El promedio de edad de los futbolistas convocados es de 25,8 años y hay 9 jugadores menores de 23, según indicó la FCRF.

Además de Ugalde y Calvo, en el plantel de integrantes hay otros 5 jugadores que militan en el exterior: el portero del Casa Pía portugués, Patrick Sequeira; el defensa del Puebla mexicano Juan Pablo Vargas; el lateral derecho del Copenhague danés, Kenay Myrie; el extremo del U. Craiova rumano, Carlos Mora; y el delantero del Sparta Praga checo Josimar Alcócer.

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El equipo comenzará sus entrenamientos el lunes, el miércoles está previsto su viaje a Quito, donde el viernes 13 jugará el amistoso contra Ecuador. El día 14 se trasladará a la ciudad de Córdoba, Argentina, para el compromiso del 17 ante la Albiceleste.

Los amistosos ante Ecuador y Argentina serán los primeros partidos de Ruiz como seleccionador titular, tras dirigir de forma interina los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones con saldo de dos victorias: 0-3 ante Nicaragua y 2-0 contra Haití.

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La FCRF nombró a Ruiz, de 41 años, como seleccionador titular el pasado 21 de octubre, con la misión llevar a Costa Rica al Mundial del 2030.

Ruiz jugó con la selección de Costa Rica el Mundial de Brasil 2014, el de Rusia 2018 y el de Catar 2022, y militó en clubes del exterior como el Twente y el PSV neerlandeses, el Fulham inglés, el Sporting portugués y el Santos brasileño.

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Después de asistir a tres mundiales de forma consecutiva, Costa Rica no se clasificó para el Mundial de 2026, lo que ha generado numerosas críticas de la prensa y la afición hacia el talento y nivel de los jugadores y también hacia la FCRF por sus recientes decisiones en la contratación de técnicos extranjeros como el mexicano Miguel Herrera y el argentino Fernando Batista.

Lista completa de convocados:

Porteros: Patrick Sequeira (Casa Pía-POR), Abraham Madriz (Saprissa) y Bayron Mora (Alajuelense).

Defensas: Aaron Salazar (Alajuelense), Alexis Gamboa (Alajuelense), Diego Mesén (Cartaginés), Francisco Calvo (Nacional- URU), John Paúl Ruiz (Alajuelense), Joseph Mora (Saprissa), Juan Pablo Vargas (Puebla-MEX), Kenay Myrie (Copenhague-DEN) y Yerlan Sosa (Alajuelense).

Centrocampistas: Andrey Soto (Saprissa), Celso Borges (Alajuelense), Douglas López (Cartaginés), Gabriel Leiva (Sporting), Gian Mauro Morera (Cartaginés), Roan Wilson (Alajuelense).

Delanteros: Carlos Mora (U.Craiova-RUM), Josimar Alcócer (Sparta Praga-CZE), Josimar Méndez (Sporting), Kenyel Michel (Alajuelense) y Manfred Ugalde (Spartak Moscú-RUS). EFE