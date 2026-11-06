Trump destituye a su jefa de gabinete Susie Wiles días después de la debacle electoral de los republicanos

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destituido a su jefa de gabinete, Susie Wiles, que será reemplazada por el 'número dos' de esta, Stephen Miller, el próximo lunes, una medida adoptada días después de la debacle de los republicanos en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

El inquilino de la Casa Blanca ha anunciado en sus redes sociales que Miller, al que ha descrito como "uno de (sus) asesores de mayor confianza, asumirá" el nuevo puesto este 9 de noviembre.

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En el mismo mensaje, ha agradecido la "excepcional" labor y el "trabajao estupendo" de Wiles al frente de su gabinete. La hasta ahora seretaria general de la Casa Blanca "pasará a formar parte de la Operación Política de Trump", ha dicho el mandatario, sin dar más detalles.