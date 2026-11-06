Moody's confirma el 'rating' de Enagás en 'Baa1' y mantiene su perspectiva en 'estable'

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Moody's ha confirmado este viernes el 'rating' de Enagás como emisor a largo plazo y emisor a corto plazo Prime-2 en 'Baa1', al tiempo que ha ratificado con idéntica nota la calificación de deuda sénior no garantizada de Enagás Transporte, filial participada totalmente por Enagás.

Según ha explicado la agencia, esta revalidación es fruto del nuevo marco regulatorio para 2027-2032, que favorece a Enagás y ofrece una buena visibilidad de sus ingresos regulados hasta 2032.

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En consecuencia, Moody's ha decidido rebajar el umbral de fondos procedentes de operaciones (FFO)/deuda neta para la calificación actual de 'Baa1' del 20% al 18%.

La perspectiva 'estable' para ambas compañías parte de la previsión realizada desde Moody's sobre los indicadores crediticios de Enagás, que se deberían mantener en línea con los ratios de referencia para la calificación actual, incluido un ratio FFO/deuda neta superior al 18% tras un descenso temporal en 2026.

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