Agencias

Arrestan en Florida al padre de Meghan Markle, según Fox News

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Miami (EE.UU.), 6 nov (EFE).- Thomas Markle Sr., padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, fue arrestado este viernes en Florida, Estados Unidos, según informaron fuentes policiales a la cadena Fox News.

El canal conservador no desvela más detalles sobre el arresto, aunque Thomas Markle Sr. estaba sujeto a una investigación de la Policía de Filipinas tras el hallazgo de material de abuso sexual de menores en su vivienda de Cebú, en el centro del archipiélago.

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La duquesa de Sussex había asegurado en una carta remitida al medio británico 'The Sun' que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre, después de que la Policía británica se las trasladara, y que por eso cortó la relación y le impidió contacto con sus hijos.EFE

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