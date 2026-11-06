Rego contrapone los dos modelos que se enfrentan en las urnas, "el del miedo y el que blinda servicios públicos"

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha advertido de que en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre convergen "dos modelos de sociedad diferentes".

"Por una parte, el modelo "de los recortes, del autoritarismo, de la vulneración de derechos, de la normalización del odio y del miedo y el modelo que defendemos desde las posiciones de la izquierda que tiene que ver con el blindaje de los servicios públicos", ha señalado momentos antes de participar en un acto de partido de Frente Amplio en Salamanca.

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Los servicios públicos, en palabras de Rego, son los que permiten a las personas "ser iguales en una sociedad democrática", para exigir que lleguen a "todos" y sean de "calidad".

Una sociedad que también "reivindica y defiende los derechos". Al respecto, Sira Rego ha incidido en que España tiene pendiente "una gran reforma fiscal", ya que un país con "datos macroeconómicos extraordinarios en los últimos años" debe tener también "mecanismos de redistribución que garanticen que esos resultados lleguen "a todo el mundo".

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Por ello, Rego ha propuesto "un impuesto a los súperricos" que, a su juicio, permitiría recaudar "hasta 10.000 millones de euros", que podría financiar la prestación universal por crianza". "Es decir, una renta de ciudadanía para todos los niños de este país desde los cero hasta los 18 años", ha planteado.

Por otro lado, la dirigente de Frente Amplio ha subrayado que PP y Vox han utilizado Ceuta como una cuestión "electoralista", para condenar el "uso de la migración como diana, criminalizando sobre todo a niños migrantes no acompañados".

"Creo que una sociedad democrática tiene que poner en el centro a las personas más vulnerables. Quiero recordar también que los datos que arroja la migración en este país son muy positivos en términos de aportación, de trabajo y de convivencia", ha argumentaod.

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El encuentro celebrado en Salamanca ha contado con la participación, además de la ministra de Juventud e Infancia, del coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León y candidato al Senado por Burgos, Carlos Serrano, y de las candidatas del Frente Amplio por Salamanca al Congreso y al Senado, Miriam Ruiz y Yolanda Sánchez, respectivamente.