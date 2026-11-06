Policía alemana pide ayuda para identificar a sospechoso relacionado con dron en Leipzig

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Berlín, 6 nov (EFE).- La Policía alemana pidió este viernes la colaboración ciudadana para identificar, por medio de una imagen generada con Inteligencia Artificial (IA), a un tercer sospechoso relacionado supuestamente con la aparición de un dron con carga explosiva en el aeropuerto de Leipzig (este de Alemania) en agosto pasado, que el Gobierno alemán atribuye a los servicios secretos rusos.

"La Oficina de Investigaciones Criminales ha podido identificar hasta ahora a dos sospechosos. Una tercera persona desconocida también se puede vincular con el ataque con dron, según las investigaciones, explicó en un comunicado.

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Según el retrato robot de la Policía, el sospechoso es un hombre joven, vestido de negro, y con la cabeza cubierta por una gorra y una capucha, que recorrió con una bicicleta eléctrica las inmediaciones del aeropuerto entre el 31 de julio y el 4 de agosto.

"Para ser verano llevaba ropa inusualmente abrigada", destacó la Policía, pues el desconocido vestía una chaqueta gruesa, un pantalón lago y guantes.

En el curso de las investigaciones sobre el ataque, que no se llegó a producir porque el dron no explotó debido aparentemente a un fallo técnico, la Policía ha podido identificar el punto desde el que despegó el dron, aunque no detalló si el hombre al que busca ahora es el presunto piloto.

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Las autoridades alemanas creen que el objetivo del dron era un avión Antonov cargado con material militar para Ucrania y que el ataque estuvo dirigido desde Moscú.

De acuerdo con la primera cadena de la televisión pública alemana (ARD), la Fiscalía General del Estado investiga a dos sospechosos en relación con el acto de sabotaje, Oleg L., con doble ciudadanía letona y rusa, y el bielorruso Andrej K., relacionado a su vez con un oficial de la inteligencia militar rusa (GRU). EFE

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