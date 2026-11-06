Nueva Zelanda abre las urnas con una ajustada pugna entre conservadores y laboristas

Guardar

Sídney (Australia), 7 nov (EFE).- Nueva Zelanda abrió este sábado los colegios electorales para celebrar unas elecciones generales marcadas por la ajustada pugna entre el gobernante Partido Nacional, liderado por Christopher Luxon, y el opositor Partido Laborista, encabezado por Chris Hipkins, en un contexto de desaceleración económica y éxodo migratorio a Australia y otros países.

Las urnas, de unos 2.300 colegios electorales, permanecerán abiertas desde las 9:00 (22:00 GMT del viernes) hasta las 19:00 hora local (06:00 GMT) y un total de 3.790.946 electores están inscritos para participar en estos comicios, según los últimos datos provisionales de la Comisión Electoral, que situó la tasa de inscripción en el 93,6 % de la población con derecho a voto.

PUBLICIDAD

La cita electoral enfrenta al Gobierno de centroderecha de Luxon, que aspira a revalidar el mandato iniciado en 2023 junto a sus socios de coalición, ACT y New Zealand First, con la alternativa de centroizquierda de Hipkins, que promete medidas para aliviar el costo de vida y reforzar los servicios públicos.

Las encuestas anticipan una contienda reñida entre las dos principales fuerzas políticas, ninguna de las cuales parece tener asegurada una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Los Verdes, ACT y New Zealand First figuran también como actores relevantes en el reparto de escaños.

PUBLICIDAD

Una de las incógnitas de estos comicios es el posible avance de Opportunity, una formación centrista liderada por Qiulae Wong que ronda el 5 % de intención de voto, el umbral necesario para acceder al Parlamento mediante el sistema proporcional neozelandés.

La economía y la emigración se han situado entre los principales asuntos de la campaña. La recuperación económica continúa siendo frágil, con un aumento del desempleo y de la inflación, mientras decenas de miles de neozelandeses han emigrado a Australia en busca de mejores perspectivas laborales.

PUBLICIDAD

Nueva Zelanda utiliza un sistema electoral de representación proporcional mixta, por el que cada votante emite dos papeletas: una para elegir al representante de su circunscripción y otra para escoger un partido político. La distribución de los escaños depende principalmente de este segundo voto.

El país cuenta con una población de aproximadamente 5,36 millones de habitantes, según las estimaciones oficiales de junio de 2026, aunque una parte significativa de sus ciudadanos reside en el extranjero.

Alrededor de 126.000 electores inscritos han comunicado a la Comisión Electoral que viven fuera del país, un 36 % más que en las elecciones de 2023, cuando eran 92.600. Estos electores han podido votar mediante la descarga y envío de sus papeletas por internet, por correo o en centros habilitados en el extranjero.

PUBLICIDAD

La composición del Parlamento determinará las posibles alianzas y negociaciones para formar Gobierno, por lo que la jornada electoral podría dar paso a varias semanas de conversaciones entre las distintas formaciones. EFE