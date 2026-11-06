Muere el director chileno Sebastián Lelio ganador del Oscar por Una mujer fantástica, a los 52 años

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Sebastián Lelio, director chileno ganador del Oscar por Una mujer fantástica, ha muerto este viernes 6 de noviembre a los 52 años. Según informan medios chilenos, el cineasta falleció en su domicilio de Las Condes, en Santiago de Chile. Por el momento, no se ha comunicado públicamente la causa de su muerte.

El fallecimiento se produce cuando el realizador se encontraba trabajando en rodaje de su nuevo filme, Poeta chileno, adaptación de la novela homónima de Alejandro Zambra. La filmación había comenzado a finales de septiembre y contaba con la producción de Fábula y la participación de Amazon MGM Studios. Todavía no se ha anunciado cómo afectará la muerte del director al desarrollo de la película.

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Nacido en Mendoza, Argentina, en 1974, Lelio se convirtió en una de las figuras más reconocidas internacionalmente del cine chileno. Inició su trayectoria en el largometraje con La sagrada familia (2005), a la que siguieron Navidad (2009) y El año del tigre (2011). Su reconocimiento internacional llegó con Gloria (2013), el retrato de una mujer que busca una nueva relación sentimental en la madurez, por el que Paulina García ganó el Oso de Plata a mejor actriz en la Berlinale. Posteriormente dirigió Una mujer fantástica (2017), un drama sobre la transexualidad protagonizado por Daniela Vega y ganadora del Oscar a mejor película de habla no inglesa en 2018.

Su debut en el cine en inglés llegó con Disobedience (2017), protagonizada por Rachel Weisz y Rachel McAdams, sobre el reencuentro de dos mujeres en una comunidad judía ortodoxa. Después realizó Gloria Bell (2018), una nueva versión de Gloria encabezada por Julianne Moore, y El prodigio (2022), con Florence Pugh como una enfermera que investiga el supuesto ayuno milagroso de una niña en la Irlanda del siglo XIX. Su filmografía más reciente incluye La ola (2025), mientras que, en el momento de su fallecimiento, trabajaba en la adaptación de Poeta chileno, de Alejandro Zambra.

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