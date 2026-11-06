La UE presenta en Ecuador una campaña que une talento joven, cooperación y desarrollo sostenible

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Quito, 6 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) en Ecuador presentó "El Poder de &", una campaña enmarcada en la Agenda de Inversiones Global Gateway, la estrategia europea para impulsar conexiones y asociaciones sostenibles en todo el mundo.

Con el mensaje "Invirtiendo juntos en lo que importa", la iniciativa destaca cómo la cooperación, el conocimiento y el talento pueden generar oportunidades y contribuir al desarrollo sostenible del país, informó este viernes la UE, en Quito.

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La campaña pone en el centro las historias de tres jóvenes ecuatorianos que, desde sus comunidades, impulsan cambios positivos en ámbitos clave para el futuro de Ecuador: la biodiversidad, el agua y la movilidad sostenible.

Johana Verdezoto, brigadista forestal voluntaria, se capacitó en manejo integral del fuego a través del programa Amazonía+ de la UE y comparte sus conocimientos para fortalecer la protección de los bosques.

Desde la provincia de Santa Elena, Jully Asunción destaca la importancia de la formación y la participación comunitaria para el cuidado del agua, en el marco del proyecto Santa Elena y Manglar Alto: Territorios Libres de Desnutrición Crónica Infantil.

Por su parte, Jorge Chicaiza, estudiante universitario y habitante del Valle de los Chillos, en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, muestra cómo la cooperación puede contribuir a crear espacios urbanos más seguros y habitables, a través de una intervención impulsada por el proyecto Mover Ciudades.

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Cristina Marín, jefa de Asociaciones Internacionales (Partnerships) de la UE en Ecuador, destacó la importancia de conectar capacidades y oportunidades para impulsar transformaciones sostenibles.

"Cuando conectamos ideas, talento y oportunidades, el futuro deja de ser solamente algo que esperamos y se convierte en algo que podemos construir juntos", señaló Marín.

Las historias de los protagonistas reflejan el espíritu de Global Gateway: conectar conocimientos, capacidades e inversiones para avanzar hacia un futuro más sostenible, con beneficios para las personas y el planeta.

La campaña llegó a cientos de jóvenes a través de activaciones en cuatro universidades: la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), la Universidad Metropolitana (UMET), la Universidad Indoamérica y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

Estos espacios promovieron el intercambio de ideas y acercaron a los estudiantes a las oportunidades que surgen de la cooperación entre Ecuador y la UE.

A través de una convocatoria digital dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años, la iniciativa también invitó a responder una pregunta: ¿Qué conectarías para transformar Ecuador?

La propuesta buscó movilizar la creatividad y el talento de las nuevas generaciones, alentándolas a compartir ideas y soluciones para afrontar los desafíos del país.

Con "El Poder de &", la UE invita a las nuevas generaciones a reconocer el potencial de la cooperación y a descubrir cómo las conexiones entre personas, ideas y capacidades pueden abrir nuevas oportunidades para Ecuador.