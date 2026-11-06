Wall Street acumula pérdidas semanales tras las elecciones en EEUU y el batacazo de la IA

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Nueva York, 6 nov (EFE).- Wall Street cerró este viernes en terreno mixto, con un rebote en el Nasdaq y el S&P 500, pero anotó pérdidas acumuladas en una semana marcada por la victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos y el batacazo en las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

Al cierre de la sesión, el tecnológico Nasdaq repuntó un 1,09 %, hasta 24.579 puntos, y el selectivo S&P 500 avanzó un 0,31%, hasta 7.376 unidades, mientras que el Dow Jones de Industriales bajó un 0,46 %, hasta 51.285 enteros.

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En el conjunto de la semana, el Nasdaq pierde un 3,4 %, el S&P 500 recorta un 2,7 % y el Dow Jones baja un 0,9 %. EFE