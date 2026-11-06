Nil Moliner vive en México la "trepidante" emoción de enamorar al público con una guitarra

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Ana Báez

Ciudad de México, 6 nov (EFE).- Antes de conquistar con memorables espectáculos los grandes pabellones de España, Nil Moliner tocaba en pequeños bares y restaurantes de Barcelona en donde, reconoce, "tenía que rascar" para enamorar al público con la intimidad de su voz y su guitarra, una "trepidante" emoción que revivirá en un único concierto este viernes en el Foro La Paz, en Ciudad México.

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"Mi principio en la música son las versiones, los bares y los restaurantes, donde nadie me escuchaba. Entonces, tenía que rascar, hablar y enamorar a la gente que estuviera ahí para que me escuchara, aunque fuera un ratito", confiesa a EFE el músico catalán, quien aprendió sus primeros acordes de guitarra de la mano de su padre cuando tenía apenas cuatro años.

Moliner (Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, 1992) asegura estar preparado para reencontrarse por tercera vez con el público mexicano, como ya hizo en 2022 y 2023, y presentar 'Nexo' (Warner), su cuarto álbum de estudio, desde un lugar más íntimo, aunque promete regresar al país norteamericano el próximo año con una puesta en escena más ambiciosa.

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Explica que, al igual que ocurrió en España, su proceso para consolidarse como artista en México y otros países de Latinoamérica será "escalonado", pues antes de presentarse frente a 17.000 personas en el Palau Sant Jordi, actuaba en salas con aforos inferiores a un centenar de espectadores.

"Sé lo que es tocar solo con una guitarra, sé lo que es tocar con dos músicos y en un aforo más pequeño", afirma Moliner, para quien estos encuentros son una oportunidad para "conocer historias" y conectar con la gente desde una cercanía que se diluye en los grandes espectáculos.

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Durante la entrevista, el artista transmite su emoción por ofrecer el concierto de este viernes, pero también deja ver sus ganas de regresar el próximo año, pues considera que tiene una deuda pendiente con México y otros países de América Latina, después de tomarse una pausa profesional que le impidió presentar su anterior álbum, 'Lugar paraíso'(2023), en la región.

"Tengo muchísimas ganas de anunciarlo. Se anunciará próximamente y nos llevará a muchos sitios y será maravilloso", revela el compositor de 'Soldadito de hierro' (2020) sobre las próximas fechas de su gira.

'Nexo' es un disco que apela, a través de las melodías del pop luminoso, a la unión, la ternura y la empatía.

Canciones como 'Me acuerdo de ti', que escribió durante su pausa profesional en Madrid, y 'Álex', dedicada al fallecido cantante Álex Casademunt (1981-2021), reflejan la visión de Moliner de que la música debe ser, además de un espectáculo, "un espacio seguro".

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"En el contexto social en el que nos encontramos ahora, más que nunca, me hace falta la música y también hace falta que sea un canal de comunicación, un altavoz para lo que sea necesario", exclama.

"Desgraciadamente, siempre va a haber algo por lo que alzar la voz, ¿no?", concluye con tono optimista.

Previo a su presentación en el Foro La Paz, Moliner ofreció una sesión acústica para sus seguidores mexicanos en una terraza en Ciudad de México, donde demostró, con canciones como 'Luces de ciudad' y 'Libertad', que su vínculo con la guitarra conserva la intimidad de aquel joven que comenzó a cantar en los bares catalanes y que ahora deslumbra con la potencia aprendida en los grandes escenarios. EFE

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