Kazajistán acoge debate internacional contra el uso terrorista de la IA

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Astaná, 6 nov (EFE).- Kazajistán acogió este viernes la primera cumbre del Proceso de Áqaba en Asia Central, dedicada a la seguridad del uso de la inteligencia artificial (IA) y la prevención de su empleo con fines terroristas, según informó el servicio de prensa de la presidencia kazaja.

El evento congregó en la capital del mayor país de Asia Central a jefes de Estado, representantes de organismos encargados de seguridad y organizaciones internacionales.

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Asistieron a la cumbre el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev; el rey Abdalá II de Jordania; los presidentes Emomalí Rajmón de Tayikistán, Serdar Berdimujamedov de Turkmenistán y Shavkat Mirziyóyev de Uzbekistán; así como representantes de Azerbaiyán y Kirguistán.

Antes de la reunión, durante un encuentro con el rey Abdalá II de Jordania, Tokáyev destacó la importancia de celebrar la cumbre en Kazajistán, enfatizando que permitirá una perspectiva regional sobre la seguridad de la inteligencia artificial.

"Nos honra coorganizar la primera reunión en este formato en Asia Central. El tema de la sesión (la seguridad en el ámbito de la inteligencia artificial) es sumamente relevante hoy en día. Confío en que la cumbre nos permitirá presentar una visión para la región de Asia Central e impulsar nuestros esfuerzos conjuntos para mantener la paz y la seguridad", declaró el mandatario kazajo.

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Los participantes debatieron sobre las nuevas amenazas que plantea el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial, incluido su posible uso por parte de grupos terroristas para ciberataques y la difusión de propaganda extremista.

El Proceso de Áqaba es una iniciativa internacional fundada por el rey Abdalá II de Jordania en 2015. Reúne a representantes de Gobiernos, agencias de inteligencia, organismos militares y organizaciones internacionales para intercambiar información y coordinar esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, el extremismo y las amenazas transnacionales.

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La cumbre de Astaná se convirtió en la primera reunión de este foro internacional en Asia Central para abordar los desafíos y riesgos asociados a la IA. EFE

(foto)