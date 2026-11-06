Moesha Johnson gana oro y la española de Valdés es cuarta en Mundial de Aguas Abiertas

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Cancún (México), 6 nov (EFE).- La australiana Moesha Johnson, plata en París 2024, ganó este viernes la medalla de oro en la prueba de 10 kilómetros en la Copa Mundial de Aguas Abiertas que se lleva a cabo en Playa Langosta, en Cancún, Quintana Roo, competencia en la que la española María de Valdés terminó en la cuarta posición.

Johnson, número uno en la clasificación mundial, terminó la prueba con tiempo de 2h03:31.20; la medalla de plata fue para la japonesa Airi Ebina, tercera del orbe, quien detuvo el cronómetro en 2h03:44.40; y el bronce se lo colgó Ginevra Taddeucci, con 2h03:47.90.

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María de Valdés, quien hasta la última de las seis vueltas en el circuito ocupaba la tercera posición, perdió energía y concluyó la prueba con 2h03:53.10.

La también española Angela Martínez Guillen terminó en la sexta posición con 2h05:04.10; su compatriota Candela Sánchez Lora fue duodécima, con 2h05:28.90.

En la categoría masculina el alemán Florian Wellbrock, campeón olímpico en Tokio 2020, obtuvo la medalla de oro en los 10 kilómetros.

Wellbrock, de 29 años, triunfó con un tiempo de 1h53:55.80, por delante del italiano Domenico Acerenza, veterano de 31 años, quien detuvo el cronómetro en 1h53:58.50, para quedarse con la plata; y del húngaro Dávid Betlehem, número uno en la clasificación mundial, quien se colgó el bronce con un tiempo de 1h53:58.70.

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Florian, noveno del orbe, demostró que aún es dominante en las aguas abiertas en las que además de su presea áurea en los 10 kilómetros en Tokio tiene medallas de oro como Campeón Mundial en Gwangju 2019, Fukuoka 2023 y Singapur 2025.

Entre los latinoamericanos, el brasileño Vencedor Moreno, de 19 años, fue el mejor ubicado. Terminó en la séptima posición, con 1h54:05.40; en la novena plaza se colocó el argentino Lucas Ezequiel Alba, con 1h54:10.30.

Paulo Strehlke, promesa mexicana de 20 años, acabó undécimo, con tiempo de 1h54:10.70.

Esta fecha abre la temporada 2026-2027 de World Aquatics, el organismo rector de los deportes acuáticos a nivel internacional; luego de esta parada, el circuito seguirá el 19 y 20 de marzo del próximo año en Somabay, Egipto; y el 23 y 24 de abril en una sede aún por definir. EFE

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