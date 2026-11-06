Los hutíes denuncian al menos 20 muertos en un bombardeo saudí contra un mercado de Taiz

28/09/2026 TAIZ, Sept. 27, 2026 -- This handout screenshot provided by the Houthi Media Center on Sept. 27, 2026 shows people react at a market after an alleged Saudi airstrike targeted it in Taiz. At least seven people were killed and 40 others wounded in airstrikes in Yemen's southwestern province of Taiz on Sunday, Houthi-run media reported. POLITICA Yin Ke / Xinhua News / Europa Press

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La insurgencia hutí de Yemen ha denunciado que un bombardeo de la aviación militar saudí ha matado a 20 personas y herido este viernes a otras 15 en un mercadillo de la gobernación de Taiz, uno de los epicentros del reactivado conflicto que lleva azotando al país desde hace más de una década.

El portavoz militar de los insurgentes, el general de brigada Yahya Sari, ha explicado que el ataque saudí (aliado del Gobierno yemení desplazado a la ciudad de Adén desde que los hutíes tomaran la capital, Saná, a finales de 2014), ha alcanzado de lleno el mercado de Al Hadara sobre las 07.10, hora local.

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Según Sari, el avión de combate, un F-15 que despegó de la base saudí de Jamis Mushait, estuvo atacando la zona durante casi una hora hasta que regresó a su lugar de partida sobre las 08.00 de la mañana.

Poco después de la comparecencia del portavoz, un representante del Ministerio de Salud de los hutíes, el doctor Anis al Asabhi, precisó a la agencia oficiosa de los insurgentes, Saba, las cifras de víctimas del ataque, que podrían aumentar en las próximas horas dada la enorme devastación que ha ocurrido en el lugar.

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La coalición internacional contra los hutíes que lidera Arabia Saudí todavía no se ha pronunciado al respecto.