Agencias

La Bolsa de Taiwán abre con caídas de más del 8,8 % en medio de preocupaciones por la IA

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Taipéi, 6 nov (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, arrancó la sesión de este viernes con caídas de hasta el 8,85 %, en medio de las preocupaciones por el sector de la inteligencia artificial (IA) tras la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos.

El índice, que aglutina a gigantes tecnológicos como TSMC y Foxconn, claves en la cadena de suministro de la IA, moderó poco después ese desplome y a las 10:00 horas (02:00 GMT) registraba un retroceso del 5,97 % con respecto al cierre del día anterior, hasta los 39.093,96 puntos.

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El Taiex acumula de esta forma un descenso del 21,53 % respecto al máximo histórico alcanzado el pasado 6 de octubre, lo que sitúa al índice en terreno bajista. EFE

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