Independiente del Valle vence a Delfín y jugará ante Católica por la Copa Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 5 nov (EFE).- El Independiente del Valle venció este jueves por 2-0 al Delfín de Manta y se clasificó para la final de la Copa Ecuador, instancia en la que jugará contra la Universidad Católica, que el miércoles derrotó por 1-2 a Liga de Quito.

Los goles del triunfo del cuadro del Valle los anotaron Djorkaeff Reasco, en el minuto 66, y Junior Sornoza, en la última acción del partido.

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El duelo de ida, jugado el jueves pasado, fue favorable por 0-3 a los del Valle.

El campeón de la Copa Ecuador ganará un billete para la primera fase de la próxima Copa Libertadores.

La final se disputará en diciembre en la ciudad andina de Cuenca, donde la Católica intentará retener el título que ganó el año pasado.

Por su parte, el cuadro del Valle podría obtener el trofeo de campeón por segunda vez, ya que el primero lo conquistó en 2022.

Además, el Independiente del Valle podría adjudicarse el próximo domingo el título de la Liga Pro en la disputa de la sexta fecha del hexagonal final, hasta con un empate en el enfrentamiento ante el Aucas.

Por su parte, el Delfín procurará mantenerse en la primera división para el próximo año, en las fechas que faltan para que concluya el hexagonal del descenso. EFE