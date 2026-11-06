Espot destaca la plena participación de Andorra en el mercado común gracias al acuerdo con la UE

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El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha destacado ante miembros del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que el acuerdo de asociación de Andorra y la UE no es solo un "simple tratado de libre comercio", sino que supone la plena participación en el mercado europeo.

Espot ha participado este viernes, en el marco de la 30 Cumbre Iberoamericana, en un encuentro empresarial que forma parte del ciclo 'Diálogos Presidenciales Iberoamericanos', impulsado por CEAPI, ha informado esta organización en un comunicado.

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El jefe de Gobierno también ha señalado que el acuerdo, que se ha firmado recientemente y ahora está pendiente de ratificación, supone el marco de relación "más amplio y transversal" que existe con la UE.

El mandatario andorrano ha defendido las fortalezas de la economía andorrana: su seguridad, una fiscalidad competitiva, un sistema educativo gratuito con tres modelos de enseñanza y la diversificación hacia actividades de mayor valor añadido.

PAÍS "PRÓSPERO, QUE CRECE ECONÓMICAMENTE"

En su intervención ha descrito Andorra como un país "próspero, que crece económicamente" y que reparte su riqueza entre sus ciudadanos, haciéndolo proporcionalmente entre los diferentes sectores.

Por su parte, la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha puesto en valor el liderazgo de Xavier Espot y la capacidad de Andorra para afrontar los desafíos de su transformación económica.

Finalmente, la secretaria de CEAPI, Ana Pastor, ha destacado la vocación iberoamericana de Andorra y su doble vinculación con Europa y América Latina, a la vez que ha subrayado la oportunidad que representa la asociación con la UE para ampliar las relaciones económicas.

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