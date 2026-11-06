El Senado paraguayo convoca al presidente Peña tras rechazar prórroga en juicio político

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Asunción, 6 nov (EFE).- El Senado de Paraguay convocó este viernes al presidente, Santiago Peña, a comparecer de inmediato ante el pleno para defenderse en el juicio político, después de rechazar una solicitud de prórroga de 72 horas presentada por el mandatario en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank, entidad con la que ha estado vinculado.

Con una votación de 3 votos a favor y 42 en contra, el Senado, que controla el oficialismo, negó la prórroga de 72 horas solicitada por Peña y le instó a presentar su defensa ante el pleno en los próximos 30 minutos, mientras la sesión entró en receso a la espera de la llegada del jefe de Estado. EFE

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