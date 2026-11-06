Agencias

El Senado paraguayo convoca al presidente Peña tras rechazar prórroga en juicio político

Guardar

Asunción, 6 nov (EFE).- El Senado de Paraguay convocó este viernes al presidente, Santiago Peña, a comparecer de inmediato ante el pleno para defenderse en el juicio político, después de rechazar una solicitud de prórroga de 72 horas presentada por el mandatario en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank, entidad con la que ha estado vinculado.

Con una votación de 3 votos a favor y 42 en contra, el Senado, que controla el oficialismo, negó la prórroga de 72 horas solicitada por Peña y le instó a presentar su defensa ante el pleno en los próximos 30 minutos, mientras la sesión entró en receso a la espera de la llegada del jefe de Estado. EFE

PUBLICIDAD

(foto)

Últimas Noticias

La caída de Ueno Bank deja en vilo a los ahorristas y a los fondos públicos de Paraguay

Infobae

Al menos un muerto y 6 heridos por un incendio en una planta petrolera estatal en la India

Infobae

La UE acuerda con India que sus investigadores y organismos puedan acceder a fondos del programa Horizonte

La UE acuerda con India que sus investigadores y organismos puedan acceder a fondos del programa Horizonte

DE-CIX Madrid triplica su ecosistema de redes en diez años hasta superar las 220

DE-CIX Madrid triplica su ecosistema de redes en diez años hasta superar las 220

EEUU creó 165.000 empleos en octubre y redujo el paro una décima, al 4,1%

EEUU creó 165.000 empleos en octubre y redujo el paro una décima, al 4,1%