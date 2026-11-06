El Alavés rasca en el Sánchez-Pizjuán un empate insuficiente para su racha

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El Deportivo Alavés ha empatado este viernes a cero en su visita al Sevilla FC, partido inicial de la jornada 12 y cuyo desenlace ha servido de poco a ambos, con los hispalenses viendo truncada su intención de apretar los puestos altos de LaLiga EA Sports y con los vitorianos que siguen sin ganar después de dos meses grises.

Yusi Enríquez tuvo pronto la primera ocasión de los visitantes, con un duro cabezazo que se marchó junto al palo, y Gabriel Suazo contestó a favor de los locales casi a la media hora, con un lanzamiento de libre directo a media distancia y que salió por poco por encima del larguero.

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Eso sí, mucho mejor ocasión de gol fue un penalti en el 32', forzado por Félix Correia ante el marcaje de Ángel Pérez, pero Antonio Sivera paró el disparo de Ruben Vargas desde los 11 metros. Las gradas del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán no cesaron en su ánimo, pero el descanso esfumó la buena imagen del equipo local, a pesar del empeño de Correia.

El inicio de la segunda mitad constató que ninguno de los conjuntos carburaba del todo y los entrenadores hicieron sustituciones en busca de algo, si bien Correia era el más destacado y merodeó el gol en el 67' tras una carrera por la banda izquierda hasta llegar al borde del área, recortar hacia dentro y tirar un buen derechazo que se marchó desviado.

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Desde ahí hasta la conclusión del partido, el Alavés se parapetó en zona defensiva con solidez y evitó cualquier susto de un adversario sin pólvora. El 0-0 definitivo dejó al Sevilla con 18 puntos en la tabla de Primera División, mientras que el equipo 'babazorro' se quedó con 13 y alargó su mala racha, sin vencer ya desde el pasado 6 de septiembre.