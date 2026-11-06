Desestimada la demanda contra Jair Bolsonaro por la contratación de una "empleada fantasma" cuando era diputado

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Un juez de Brasil ha desestimado la denuncia por conducta indebida contra el expresidente del país Jair Bolsonaro --en arresto domiciliario al calor de su condena a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado-- por la contratación de su asesora parlamentaria Walderice Santos da Conceição en su período como diputado.

El magistrado Rodrigo de Godoy ha tomado esta decisión al no encontrar pruebas de enriquecimiento ilícito, perjuicio a las arcas públicas ni dolo, como argumentaba la Fiscalía Federal, que podrá recurrir el fallo.

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En un escrito del que se hecho eco 'O Globo', ha considerado que los fiscales no han logrado demostrar que la exempleada de Bolsonaro, conocida como Wal do Açaí, no desempeñara las funciones para las que fue contratada en 2003.

En su demanda, estos habían argumentado que la asistente era en realidad una "empleada fantasma" al detectar transacciones inusuales en su cuenta bancaria. Así, solicitaron una indemnización de 280.000 reales (más de 45.600 euros) correspondientes a los salarios que le habían sido abonados hasta 2018, cuando ya no prestaba servicios para la oficina de Bolsonaro en la Cámara de Diputados.

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La asistente residía en Angra dos Reis y, según la Fiscalía, su nombramiento se habría producido para remunerar los servicios que ella y su marido prestaban en la casa de veraneo de Bolsonaro en esa localidad al suroeste de Río de Janeiro.