Capturan a un hondureño vinculado al cartel mexicano CJNG pedido en extradición por EE.UU.

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Tegucigalpa, 6 nov (EFE).- Las fuerzas de seguridad capturaron este viernes al hondureño Óscar Samuel Mejía, señalado como uno de los principales narcotraficantes de Honduras y vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, quien es requerido en extradición por Estados Unidos.

Mejía fue capturado en la ciudad de La Ceiba, en el Caribe hondureño, y comparecerá ante un juez el próximo sábado, informó la Secretaría de Seguridad en sus redes sociales, que precisó que es requerido por Estados Unidos por los delitos de "producción, conspiración y tráfico de estupefacientes".

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Según la escueta información oficial, Mejía tendría vínculos con redes criminales de Colombia y México, entre ellas el CJNG, una de las organizaciones del narcotráfico mexicano que Washington designó como grupo terrorista extranjero en febrero de 2025.

El líder de esa organización, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos, fue abatido el 22 de febrero de 2026 durante un operativo de fuerzas federales mexicanas en el estado de Jalisco.

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Honduras, por su posición geográfica y sus extensas costas en el Caribe, es utilizada por organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional como territorio de tránsito de cargamentos, principalmente de cocaína, con destino a Estados Unidos, mediante aeronaves y embarcaciones rápidas.

Con esta detención, la Policía hondureña suma más de 60 personas capturadas con solicitudes de extradición entre 2022 y 2026, la mayoría requeridas por Estados Unidos, de acuerdo con cifras oficiales de la institución. EFE