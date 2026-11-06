EEUU sanciona a ocho entidades financieras con sede en Canadá por supuestos vínculos con Irán

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El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este viernes la imposición de sanciones contra ocho entidades financieras de Canadá a las que acusa de facilitar el movimiento de activos hacia y desde Irán a empresas y "otros actores ilícitos" vinculados a Teherán.

Los afectados por la medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) son casas de cambio con sede en Ontario o Columba Británica que "ofrecen servicios de intercambio de activos digitales y la posibilidad de transferir dinero de Irán a Canadá" y viceversa.

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Entre los incluidos en la 'lista negra' de Washington figura Diverse Trade Inc, que opera bajo el nombre comercial Million Exchange y que, de acuerdo al Tesoro, ha permitido el envío de "cientos de miles de dólares a direcciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o a otras direcciones relacionadas con el terrorismo".

La compañía está acusada asimismo de haber "blanqueado ingresos procedentes del tráfico de drogas utilizando el efectivo generado por la venta de drogas para comprar activos digitales que luego se devolvían a los traficantes". Entre sus clientes estaría el narcotraficante y exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding.

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La cartera de Scott Bessent ha asegurado que continuará persiguiendo los canales financieros del "régimen iraní en cualquier parte del mundo" y ha afeado que el país vecino sea "refugio seguro" para estas estructuras.

"Canadá no puede ser un refugio seguro para los facilitadores financieros ilícitos que prestan servicios de elusión de sanciones al régimen iraní y a sus representantes", ha señalado.