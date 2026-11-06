Científicos chinos logran enfriar átomos casi hasta el cero absoluto en estación espacial

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Pekín, 6 nov (EFE).- Un equipo de científicos chinos logró enfriar una nube de átomos de rubidio hasta una temperatura equivalente de 9,7 picokelvin en la estación espacial Tiangong, un resultado que, según los investigadores, constituye un nuevo récord en experimentos de ultrabaja temperatura.

El estudio, publicado en la revista científica Science, se llevó a cabo en el laboratorio de física de átomos ultrafríos instalado en el módulo Mengtian de la estación espacial china, informó este viernes la televisión estatal CCTV.

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Los investigadores consiguieron mantener la nube atómica a esa temperatura durante siete segundos mediante una técnica de enfriamiento basada en trampas ópticas, que utilizan luz láser para controlar los átomos.

El resultado mejora los 38 picokelvin alcanzados en 2021 por un equipo alemán en otro experimento con átomos de rubidio, según CCTV.

Un picokelvin equivale a una billonésima de kelvin, mientras que el cero absoluto, situado en los -273,15 grados Celsius, representa el límite inferior de temperatura establecido por la termodinámica.

La investigación aprovecha las condiciones de microgravedad de la Tiangong, donde los átomos pueden permanecer suspendidos sin experimentar la caída provocada por la gravedad terrestre, lo que facilita su enfriamiento y observación.

En la Tierra, la gravedad dificulta este tipo de experimentos al hacer que los átomos se desplacen y limitar el tiempo disponible para estudiarlos.

El laboratorio espacial, desarrollado en 2022 y transportado a la estación a bordo del módulo Mengtian, utiliza distintas técnicas de enfriamiento láser y confinamiento magnético y óptico.

Según CCTV, los investigadores consideran que estas condiciones permitirán estudiar fenómenos físicos difíciles de observar a temperaturas habituales, además de contribuir a investigaciones sobre simulaciones del universo primitivo y posibles métodos de detección de materia oscura.

La Tiangong, cuya construcción quedó completada en 2022, está formada por un módulo central y dos laboratorios y constituye la principal plataforma china de investigación en órbita, donde tripulaciones que se relevan periódicamente realizan experimentos en ámbitos como la física, la biología y la medicina espacial. EFE

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