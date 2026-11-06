Agencias

Brasil da un paso más hacia una posible imposición de aranceles sobre EE.UU.

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São Paulo, 6 nov (EFE).- El Gobierno brasileño dio un paso más en un proceso que evalúa la imposición de aranceles sobre las importaciones estadounidenses, en respuesta a los que el presidente Donald Trump anunció sobre los productos brasileños, informaron este viernes las autoridades.

El Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio impulsó la creación de un grupo de trabajo para examinar el desafío arancelario lanzado por EE.UU., en el marco de la ley de reciprocidad.

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Esta norma, aprobada en 2025 durante la primera ola de aranceles estadounidenses, permite al Gobierno brasileño adoptar medidas de represalia ante decisiones comerciales unilaterales de otros países.

Por otro lado, el Ministerio explicó hoy que cualquier medida, antes de ser implementada, deberá ser sometida a consulta pública y a la aprobación por parte de un consejo encabezado por el vicepresidente Geraldo Alckmin e integrado por otros diez ministros.

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En julio, la Administración Trump anunció aranceles del 25 % sobre una variedad de productos brasileños, como el arroz y la madera.

Al mismo tiempo, excluyó otras importaciones de las que la economía estadounidense es más dependiente, como la carne y las aeronaves.

Para justificar la medida, las autoridades mencionaron una serie de supuestas prácticas anticompetitivas contra empresas del país norteamericano y una falta de acción para combatir el trabajo esclavo.

El Gobierno brasileño consideró infundado este razonamiento y atribuyó la decisión a un intento de Trump de influir en los comicios presidenciales que se iban a celebrar unos meses más tarde.EFE

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