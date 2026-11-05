Zelenski agradece al Rey su apoyo a Ucrania y le transmite sus condolencias por la tragedia de Toledo

05/11/2026 El Rey Felipe VI recibe al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en el Palacio de la Zarzuela (Madrid) a 5 de noviembre de 2026. MADRID, 5 (EUROPA PRESS) El Rey Felipe VI ha recibido esta tarde en el Palacio de la Zarzuela al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien ha trasladado al monarca sus agradecimientos por el respaldo de España a su país contra la invasión rusa y ha aprovechado para comunicar sus condolencias al monarca por el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), el pasado 28 de octubre, que dejó 69 muertos y más de 200 heridos. "Nuestras simpatías van dirigidas a todos los afectados por esta tragedia", ha explicado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales sobre el encuentro, que ha ocurrido al término de la estancia de Zelenski en Madrid como invitado durante la XXX Cumbre Iberoaméricana. Zelenski también ha informado al Rey de "las consecuencias de los ataques diarios de Rusia contra Ucrania" y de la situación actual de la cooperación entre Kiev y sus socios para "reforzar las defensas aéreas del país y proteger mejor" a su gente. "Contamos con el apoyo de España a este respecto", ha agradecido Zelenski, como también "la ayuda que proporciona" al pueblo ucraniano. El presidente, por último, ha transmitido a Felipe VI su "especial gratitud por su apoyo personal", especialmente "importante" para los ucranianos. POLITICA EUROPA EUROPA ESPAÑA UCRANIA INTERNACIONAL CASA REAL

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El Rey Felipe VI ha recibido esta tarde en el Palacio de la Zarzuela al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien ha trasladado al monarca sus agradecimientos por el respaldo de España a su país contra la invasión rusa y ha aprovechado para comunicar sus condolencias al monarca por el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), el pasado 28 de octubre, que dejó 69 muertos y más de 200 heridos.

"Nuestras simpatías van dirigidas a todos los afectados por esta tragedia", ha explicado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales sobre el encuentro, que ha ocurrido al término de la estancia de Zelenski en Madrid como invitado durante la XXX Cumbre Iberoaméricana.

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Zelenski también ha informado al Rey de "las consecuencias de los ataques diarios de Rusia contra Ucrania" y de la situación actual de la cooperación entre Kiev y sus socios para "reforzar las defensas aéreas del país y proteger mejor" a su gente.

"Contamos con el apoyo de España a este respecto", ha agradecido Zelenski, como también "la ayuda que proporciona" al pueblo ucraniano. El presidente, por último, ha transmitido a Felipe VI su "especial gratitud por su apoyo personal", especialmente "importante" para los ucranianos.

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