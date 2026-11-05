Thiago Brizuela encabeza la convocatoria de Uruguay para el Mundial sub-17

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Montevideo, 5 nov (EFE).- El centrocampista de Liverpool uruguayo Thiago Brizuela encabeza la lista de convocados de Uruguay para disputar el Mundial sub-17 de Catar 2026, en el que la Celeste compartirá el Grupo D con Francia, Haití y Arabia Saudí.

El futbolista nacido en febrero de 2009 ya debutó en la liga local con el conjunto negriazul bajo las órdenes de Jorge Fossati y marcó dos tantos en nueve encuentros por dicho certamen.

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"Es un jugador que no tiene techo. Me hace acordar a Marcelo Zalayeta hasta por su personalidad", dijo días atrás durante una nota con El Espectador Deportes el director técnico con pasado en las selecciones de Uruguay y Perú.

La lista de convocados para la Copa del Mundo cuenta con 20 jugadores del medio local y uno del exterior: el centrocampista de Atlético de Madrid Nicolás Rodríguez.

El equipo con más futbolistas citados para jugar el Mundial es Nacional (7), seguido por Peñarol, Boston River y Defensor Sporting (3).

La plantilla será dirigida por Ignacio González, mundialista con Uruguay en Sudáfrica 2010 bajo la dirección de Óscar Tabárez. El exjugador de Valencia y Newcastle United -entre otros equipos- jugó 18 partidos con la Celeste.

Uruguay se estrenará en el Mundial de Catar el 19 de noviembre ante Arabia Saudí y luego se medirá con Haití el 22. En su último juego del Grupo D se pondrá cara a cara con Francia el 25 de ese mes.

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La última participación de la Celeste en un torneo de este tipo fue en Emiratos Árabes Unidos 2013. El equipo alcanzó los cuartos de final con figuras como Thiago Cardozo, Mathías Suárez, Franco Pizzichillo y Franco Acosta.

En el Mundial de México 2011, Uruguay fue segundo tras perder la final con el equipo local. Ese equipo contó con jugadores como Emiliano Velázquez, Gastón Silva y Rodrigo Aguirre.

- Lista de convocados de Uruguay para el Mundial sub-17:

Porteros: Luis Machín (Nacional), Mateo Díaz (Peñarol), Bautista Gavary (Paysandú).

Defensores: Gabriel Da Silva (Peñarol), Lautaro Muñíz (Nacional), Johann Fernández (Boston River), Felipe De León (Nacional), Dante Rodella (Nacional), Dahel Guedes (Peñarol), Johel Farías (Nacional).

Centrocampistas: Bruno Bueno (Nacional), Pablo Barreiro (Liverpool), Facundo Rodríguez (Montevideo City Torque), Nicolás Rodríguez (Atlético de Madrid-ESP), Ramiro García (Nacional), Thiago Brizuela (Liverpool), Alan Soares de Lima (Defensor Sporting).

Atacantes: Nicolás Scotti (Defensor Sporting), Facundo Saldaña (Boston River), Juan Gancheff (Boston River), Matteo Correia (Defensor Sporting). EFE