Brasil crea un consejo para fomentar las inversiones en minerales críticos

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São Paulo, 5 nov (EFE).- El Ejecutivo brasileño puso en marcha este jueves un consejo gubernamental para fomentar las inversiones en minerales críticos en el país, dueño de las segundas mayores reservas del mundo.

El jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, presidió la primera reunión del consejo, celebrada en Brasilia, y manifestó que las inversiones en minerales críticos propiciarán "una nueva era de prosperidad" en Brasil.

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Lula dijo que Brasil quiere "construir asociaciones" con empresas extranjeras que quieran explotar estas riquezas en el país y, por ello, expresó su compromiso con la "responsabilidad jurídica y responsabilidad fiscal" para ofrecer seguridad a las inversiones.

En su primera reunión, el consejo gubernamental presentó una lista de 27 minerales, dividida en tres niveles de prioridad de inversión, que servirá para regular los controles que se aplicarán a las empresas mineras y para clasificar su nivel de acceso a los incentivos fiscales aprobados para el sector en el marco de la nueva ley de minerales críticos, sancionada el pasado septiembre.

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En el caso de los minerales considerados como prioritarios e intermedios, el Gobierno establecerá controles en todas las operaciones societarias de las empresas que operen en el sector.

En la lista de prioridad alta figuran tierras raras, grafito, litio, níquel, cobalto, cobre, manganeso, silicio y uranio; mientras que en el nivel intermedio se incluyeron tungsteno, cromo, vanadio, tántalo, titanio, fosfato, potasio y azufre.

En prioridad baja, con menos restricciones y también con un menor acceso a la financiación pública, se encuadran niobio, estaño, hierro, zinc, oro, magnesio, molibdeno, torio, aluminio y platino.

Las nuevas reglas buscan promover la exploración de minerales críticos y tierras raras a través de incentivos fiscales de hasta 5.000 millones de reales (unos 910 millones de dólares) para quienes inviertan en este campo a lo largo de un periodo de cinco años.

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Brasil cuenta con una de las mayores reservas mundiales de estos materiales esenciales para la transición energética y que son usados en una variedad de productos, desde baterías de vehículos eléctricos hasta turbinas eólicas. EFE