Viernes 6 de novimebre de 2026 (20.30 GMT)

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Madrid, 5 nov (EFE).-

Montevideo.- El papa León XIV inicia en Uruguay una gira pastoral por Latinoamérica, que le llevará también a Argentina y Perú, y que concluirá el día 16, con una primera etapa uruguaya que se extenderá hasta el domingo.

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Montevideo.- León XIV se reúne con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y realiza una visita a la catedral de Montevideo.

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Asunción.- Paraguay afronta una nueva jornada de incertidumbre por la crisis de Ueno bank, donde casi la mitad de la población tenía sus ahorros, mientras persisten las dudas sobre el futuro político del país tras la renuncia de Santiago Peña a la Presidencia y la decisión del Congreso de continuar con el proceso de juicio político en su contra

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Varsovia.- Los ministros de Exteriores del Consejo de Estados del Mar Báltico y de Ucrania y la alta representante europea Kaja Kallas discuten de manera informal las condiciones para poner fin a la guerra de Ucrania.

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Bruselas.- El rey Felipe de los belgas recibe en audiencia al primer ministro Bart de Wever en plena crisis de gobierno para decidir si acepta o rechaza su dimisión.

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Centro Kennedy (EE.UU.).- - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a la cumbre UP Summit en las instalaciones del Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, su primer evento fuera de la Casa Blanca desde la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato.

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Bogotá.- Encuentro con el representante especial del Secretariado General de la ONU en Colombia y jefe de la Misión, Miroslav Jenca, con motivo de la renovación en el Consejo de Seguridad del mandato de la misión de verificación del organismo multilateral en el país suramericano.

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Ciudad de México.- Rodeados de rascacielos, los guardianes del pueblo prehispánico de Xoco luchan por permanecer en una Ciudad de México cada vez más global, una batalla que han llevado hasta los tribunales para intentar frenar nuevos desarrollos inmobiliarios.

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Brasilia.- La victoria demócrata en las elecciones de Estados Unidos puede revertir los "retrocesos" del presidente Donald Trump en la agenda climática y tendrá un "impacto inmenso" en la cumbre climática COP31, que comienza el próximo lunes en Antalya (Turquía), afirma el brasileño André Corrêa do Lago, presidente de la COP30. Por Alex Mirkhan.

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Los Ángeles.- El travieso felino con un gigantesco sombrero a rayas, icono entrañable de la infancia en Estados Unidos, salta de las páginas de los cuentos clásicos creados por Dr. Seuss para expandir su magia en la película animada 'The Cat in the Hat' (El gato con sombrero).

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Santo Domingo.- La inteligencia artificial (IA) es un fenómeno "hasta cierto punto peligroso", que puede llevar a la mediocridad en las industrias creativas, asegura en entrevista con EFE el cantautor dominicano Chichí Peralta, quien la próxima semana recibirá junto con otros artistas el Premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy.

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Bangkok.- Tailandia celebra la Procesión Real de Barcazas sobre el río Chao Phraya a su paso por Bangkok como parte de las celebraciones del 48 cumpleaños de la Reina Suthida, o cuarto ciclo de 12 años según la tradición local, en una ceremonia en la que participarán 52 barcazas y que mezcla historia, religión y artesanía.

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París.- La Ópera Nacional de París celebra los 150 años del estreno de 'El anillo del Nibelungo', la monumental tetralogía de Richard Wagner, con dos ciclos completos en noviembre, bajo la batuta del español Pablo Heras-Casado y con una puesta en escena de su compatriota Calixto Bieito.

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París.- El seleccionador francés, Zinedine Zidane, desvela la lista de convocados para los dos próximos partidos de Francia en la Liga de las Naciones, contra Italia el 12 de noviembre y contra Turquía tres días más tarde.

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epp/EFETV

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