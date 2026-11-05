Marco Rubio no se plantea dejar el Gobierno de Trump, afirma su oficina

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Washington, 5 nov (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no tiene previsto dejar la Administración de Donald Trump, aseguró este jueves su oficina, tras circular informaciones que apuntaban a que estudia abandonar el cargo para buscar la presidencia en 2028.

El diario The Independent publicó que el jefe de la diplomacia estadounidense aspira a obtener la nominación presidencial republicana y que desea desvincularse del Gobierno de Trump después de la dura derrota republicana en las elecciones de medio mandato del pasado martes, versiones publicadas también por la agencia Bloomberg.

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"Esto es una noticia totalmente falsa, basada en la palabra de fuentes anónimas, propia de un tabloide. El secretario no ha hablado de dejar su cargo y seguirá sirviendo con orgullo en la Administración del presidente Trump", declaró a EFE Dylan Johnson, encargado de Asuntos Públicos del Departamento de Estado.

En los comicios del martes, la oposición logró una victoria arrolladora y arrebató a los republicanos la mayoría en ambas cámaras del Congreso, con triunfos históricos en bastiones conservadores como Texas, Iowa y Kansas.

Los resultados fueron interpretados como un referéndum sobre la gestión de Trump y como un voto de castigo por la impopular guerra de Irán y la inflación.

Las elecciones abren además la carrera por la sucesión de Trump de cara a las presidenciales de 2028, a las que el actual mandatario no puede concurrir por haber cumplido ya dos mandatos.

Según las encuestas, los principales aspirantes a la nominación republicana son el vicepresidente, JD Vance, quien el miércoles culpó a la guerra de Irán de la derrota, y el propio Rubio, aunque ninguno de los dos ha anunciado oficialmente su candidatura. EFE

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