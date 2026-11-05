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VidantaWorld presenta el primer parque temático de lujo del mundo, VidantaWorld's BON Luxury Theme Park, durante WTM London 2026

PR Newswire

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LONDRES, 5 de noviembre de 2026

Nacido en México y creado para el mundo, BON Luxury Theme Park reúne atracciones de clase mundial, mundos inmersivos, gastronomía, entretenimiento y hospitalidad para inaugurar una categoría propia, el parque temático de lujo, dentro del ecosistema VidantaWorld.

LONDRES, 5 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- VidantaWorld, la plataforma de turismo de lujo y entretenimiento de Grupo Vidanta que reúne hospedaje, gastronomía, golf y espectáculos en destinos de México, presentó hoy VidantaWorld's BON (Beauty of Nature), el primer parque temático de lujo del mundo, ante la industria internacional de viajes en World Travel Market London. BON lleva esta propuesta un paso más allá al sumar la emoción de un parque temático a la hospitalidad y comodidad de un destino de lujo, ofreciendo a huéspedes de distintas generaciones más formas de disfrutar unas mismas vacaciones. Ubicado en VidantaWorld Vallarta - Nuevo Nayarit, BON inició el 24 de octubre un Private Soft Opening progresivo y exclusivo para huéspedes de VidantaWorld, antes de abrir al público general en 2027.

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Con una inversión aproximada de 1,500 millones de dólares, VidantaWorld's BON replantea lo que puede ser un parque temático: un lugar donde atracciones de clase mundial, mundos inmersivos, historias originales, gastronomía y hospitalidad convergen bajo una nueva visión del lujo, diseñada para disfrutarse entre generaciones. En lugar de apoyarse en personajes o franquicias existentes, BON construyó un universo propio, con personajes e historias originales que cobran vida a través de sus siete mundos temáticos.

El nombre Beauty of Nature refleja la idea que está en el corazón de BON: aquí, la naturaleza no es simplemente el escenario, sino la protagonista de la experiencia. BON encuentra su inspiración en la extraordinaria riqueza natural de México (desde sus exuberantes selvas y lagunas resplandecientes hasta sus espectaculares paisajes), así como en su mitología y su imaginario. Para dar vida a esa visión, VidantaWorld's BON reunió a ocho de los fabricantes más reconocidos de la industria y contará, una vez concluido, con más de 20 atracciones distribuidas en siete mundos temáticos, además de restaurantes, lounges y boutiques.

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En BON, el lujo no se mide únicamente por lo que los visitantes pueden vivir, sino por cómo lo viven. Durante el Private Soft Opening, el parque opera a partir de las 5:00 p. m., de martes a sábado, con una capacidad deliberadamente limitada que permite recorrerlo con mayor libertad: más espacio, más tiempo y un ritmo distinto para disfrutar sus atracciones, gastronomía y servicio.

BON va revelando su universo de forma gradual. Durante el Private Soft Opening, los huéspedes ya pueden adentrarse en sus primeros mundos temáticos además de Cirque du Soleil LUDÕ, el espectáculo que extiende la experiencia de BON más allá de sus atracciones. Nuevas experiencias se preparan para cobrar vida a partir de diciembre: se sumarán Arc of Guardians, Marivela Wonder Gliders, Floranova Spin e Izari's Flight, mientras que Crystal Star Plaza irá desplegando toda su magia conforme el parque continúe evolucionando rumbo a 2027.

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"Durante décadas, los parques temáticos nos han enseñado a pensar en términos de más atracciones, más personas y más prisas. Con BON quisimos proponer algo diferente: más espacio, más tiempo, más servicio y la libertad de vivir cada experiencia a tu propio ritmo. Esa es nuestra manera de entender el lujo, y creemos que puede abrir una categoría completamente nueva para la industria. BON nació en México, pero fue concebido desde el inicio como una pieza central de la propuesta integral de VidantaWorld", compartió Iván Chávez, Vicepresidente Ejecutivo de Grupo Vidanta.

VidantaWorld's BON dentro de VidantaWorld BON no nace aislado. Forma parte de VidantaWorld, la plataforma de turismo de lujo y entretenimiento desarrollada por Grupo Vidanta en México. Durante más de cinco décadas, Grupo Vidanta ha integrado hospitalidad, gastronomía, golf, entretenimiento en vivo y experiencias de viaje en destinos como VidantaWorld Vallarta - Nuevo Nayarit y Riviera Maya. Es esa combinación, y no únicamente las atracciones, la que permite concebir por primera vez un parque temático bajo los estándares del lujo.

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El portafolio de VidantaWorld reúne más de 13 marcas de hospitalidad de lujo, incluyendo The Estates y Grand Luxxe; siete campos de golf, entre ellos la sede del VidantaWorld Mexico Open del PGA TOUR; Jungala Aqua Experience; VidantaWorld Concert Series; el megayate VidantaWorld's ELEGANT; y dos espectáculos residentes de Cirque du Soleil.

El entretenimiento en vivo es también parte esencial de esa visión. La alianza de Grupo Vidanta con Cirque du Soleil comenzó con JOYÀ, que se presenta en VidantaWorld Riviera Maya desde 2014, y continuó en 2025 con LUDÕ, concebido desde su origen como parte integral del universo de BON. Con más de 40 artistas de más de 20 países, LUDÕ combina actuaciones en vivo, narrativa visual y gastronomía en un teatro diseñado especialmente para el espectáculo dentro del parque. LUDÕ invita a prolongar la experiencia con una velada que se reserva por separado de la entrada al parque.

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El camino hacia 2027 De octubre de 2026 y a lo largo de 2027, BON continuará revelando, una a una, nuevas atracciones, experiencias y sorpresas antes de abrir sus puertas al público general. Para la industria internacional de viajes reunida esta semana en Londres, 2027 marcará un segundo capítulo: VidantaWorld's BON dejará de ser una experiencia disponible exclusivamente para huéspedes de VidantaWorld y comenzará a recibir visitantes de todo el mundo, incorporándose a la oferta que turoperadores, mayoristas y agencias especializadas podrán acercar a sus clientes.

BON se integrará así a un destino completo donde el parque convive con hospedaje de lujo, golf, gastronomía, playa y entretenimiento en vivo dentro de la misma propiedad. VidantaWorld's BON es una nueva razón para viajar a VidantaWorld, y VidantaWorld convierte esa visita en una experiencia vacacional completa.

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Descubre VidantaWorld's BON en el video oficial: https://youtu.be/XMDBA8eq-3o

Más información: vidantaworld.com

Acerca de

Acerca de VidantaWorld's BON. VidantaWorld's BON es el primer parque temático de lujo del mundo e inició su apertura gradual el 24 de octubre de 2026 en VidantaWorld Vallarta - Nuevo Nayarit, antes de abrir al público general en 2027. Sus siete mundos temáticos abrirán de manera progresiva. BON encuentra su inspiración en la naturaleza, la mitología y el imaginario de México, y ha creado un universo propio con personajes e historias originales. Una vez concluido, contará con más de 20 atracciones. Concebido como un parque para todas las generaciones, reúne atracciones, entornos inmersivos, entretenimiento y gastronomía en una experiencia diseñada para disfrutarse con mayor espacio, tiempo y comodidad. Durante su apertura gradual, el acceso está disponible exclusivamente para huéspedes de VidantaWorld, quienes pueden adquirir boletos para visitar el parque durante su estancia. La entrada a BON requiere un boleto independiente y está sujeta a disponibilidad.

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Acerca de VidantaWorld. VidantaWorld es la plataforma de turismo de lujo y entretenimiento de clase mundial desarrollada por Grupo Vidanta, presente en ocho destinos de México: VidantaWorld Vallarta - Nuevo Nayarit, Riviera Maya, Los Cabos, East Cape, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta y Mazatlán. Reúne hospedaje de lujo, gastronomía, entretenimiento, golf y bienestar, y extiende su propuesta al mar a través de VidantaWorld Voyages y su megayate VidantaWorld's ELEGANT. Su portafolio de experiencias incluye Cirque du Soleil LUDÕ, Cirque du Soleil JOYÀ, Jungala Aqua Experience, VidantaWorld Concert Series, el VidantaWorld Mexico Open del PGA TOUR, VidantaWorld's ELEGANT y VidantaWorld's BON. Para más información, visita vidantaworld.com o sigue a @vidantaworld en redes sociales.

Acerca de Grupo Vidanta. Fundado en 1974 por el visionario del turismo Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es una de las principales empresas mexicanas de desarrollo turístico, con más de cinco décadas de experiencia en la creación de resorts de lujo, experiencias de entretenimiento e infraestructura turística. Su constante evolución ha llevado a la compañía más allá de la hospitalidad, hacia un modelo integral de turismo que abarca entretenimiento, gastronomía, golf, bienestar y experiencias de viaje, incluyendo el desarrollo de VidantaWorld.

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FUENTE Grupo Vidanta