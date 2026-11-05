Partido kurdoiraquí rompe con gobierno regional y amenaza con una administración paralela

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Bagdad, 5 nov (EFE).- El presidente de la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK), Bafel Talabani, anunció este jueves su retirada del Gobierno regional del Kurdistán iraquí y de desconocer al Ejecutivo, tras la reciente reactivación del Parlamento impulsada por su rival político y socio de coalición, el Partido Democrático del Kurdistán (PDK), una maniobra que amenaza con desatar una grave fractura institucional.

"Hoy, tras una reunión del Consejo de Liderazgo, se me otorgaron todos los poderes necesarios. Por la presente, declaramos que no reconoceremos esta medida adoptada en el Parlamento del Kurdistán ni ninguna consecuencia derivada de ella. Este Gobierno ha sido un Gobierno interino durante más de dos años y, sin embargo, no ha logrado nada para los ciudadanos. Este Gobierno es un fracaso y nuestra primera decisión es retirarnos de él con efecto inmediato", afirmó Talabani en un vídeo publicado en su cuenta oficial de la red social X.

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En su discurso, indicó que el Gobierno de la región semiautónoma recibirá una "respuesta similar": "Si nombran a un presidente de la región, nosotros también nombraremos a uno. Si nombran a un primer ministro, nosotros también nombraremos a uno. Incluso si nombran a algún ministro, nosotros también nombraremos a uno".

Y añadió que no reconocerán "ningún Gobierno ni cargo que surja de la medida adoptada hace unos días en Erbil", en alusión a la iniciativa para convocar nuevamente al Parlamento con el apoyo de varios representantes de minorías, partidos minoritarios y legisladores disidentes, entre ellos tres miembros de la UPK.

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"¿Qué significa esto? Significa que utilizaremos toda la fuerza y ​​el poder a nuestro alcance para proporcionar a la población de nuestras zonas (Suleimaniya y Halabja) todo lo que necesite", aseveró.

La elección de una nueva jefa del Parlamento se produjo en medio de intentos por boicotear la sesión por parte de la UPK y del movimiento Nueva Generación (partido que se unió en enero al bloque de la UPK), que se ausentaron para evitar el quórum necesario.

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Sin embargo, según indican medios kurdoriaquíes, una serie de deserciones de miembros de esos partidos que sí participaron en la sesión, incluidos miembros de la PUK, habilitaron la votación.

El Parlamento del Kurdistán, que atraviesa actualmente su sexta legislatura, celebró su primera sesión en enero de 2024, pero no había podido volver a reunirse desde entonces debido a disputas entre las dos principales fuerzas políticas: el PDK liderado por Masud Barzani y la UPK, por Bafel Talabani, hijo del fallecido presidente iraquí Jalal Talabani.

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El Kurdistán iraquí tiene presidente, Gobierno, Parlamento propio y fuerzas de seguridad kurdas, pero su estatus está reconocido por la Constitución iraquí de 2005 y sigue subordinado al marco federal de Bagdad.

En 2024, la política regional estuvo marcada por los continuos aplazamientos de las elecciones parlamentarias por disputas sobre la ley electoral y la representación de las minorías, hasta que finalmente los comicios se celebraron el 20 de octubre de ese año y los ganó el PDK, manteniendo un equilibrio de fuerzas parecido al de 2018.

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Con esta decisión de la UPK, la consecuencia más directa sería la división del Kurdistán en dos entidades territoriales y políticas separadas, como ya ocurrió en la década de los noventa con una guerra civil entre ambos partidos, y con un conflicto que terminó con un acuerdo de paz, mediado por Estados Unidos, en 1998. EFE