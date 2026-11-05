Más de una decena de vuelos europeos reciben amenazas de bomba, incluidos tres con Madrid como salida o destino

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Más de una decena de vuelos entre aeropuertos europeos han recibido durante las últimas horas diversas amenazas de bomba, incluidos tres que despegaron desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas o tenían la capital de España como destino, lo que ha provocado que tres de ellos hayan sido desviados.

A primera hora del día, un vuelo entre Irlanda e Italia ha sido desviado a una base aérea en el norte de Francia, según han confirmado a Europa Press la oficina del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, y la aerolínea Aer Lingus, que era la que operaba el citado vuelo.

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Entre los vuelos afectados en las horas posteriores figuran tres de la aerolínea irlandesa Ryanair con destino a la capital de Bulgaria, Sofía, entre ellos uno que despegó de Madrid, tal y como ha confirmado el Ministerio del Interior búlgaro y ha recogido el portal de noticias Novinite, sin que la aerolínea se haya pronunciado al respecto.

El Ministerio de Defensa búlgaro ha confirmado en un comunicado el despliegue de cazas de la Fuerza Aérea para escoltar a estos aparatos después de que recibieran "amenazas de bomba", antes de agregar que dos de ellos aterrizaron en Sofía, mientras que el otro fue desviado al aeropuerto de Plovdiv.

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Asimismo, se han visto afectados otros dos vuelos de la aerolínea Iberia que cubrían rutas hacia Madrid desde las ciudades italianas de Milán y Roma, según ha señalado la compañía en declaraciones a Europa Press. La aerolínea ha precisado que "dos de sus aviones han recibido amenaza de explosivos esta mañana que ha resultado ser falsas alarmas".

"Los avisos se enviaron al aeropuerto de Madrid Barajas y se comunicaron a los comandantes de ambos vuelos que procedieron a aterrizar en Madrid con total normalidad entorno a las 10.00 horas", ha indicado, al tiempo que ha destacado que "el desembarque de los pasajeros se ha realizado sin incidentes, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos".

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Posteriormente, un portavoz de la aerolínea polaca LOT Polish Airlines ha indicado en declaraciones a Europa Press que dos de sus vuelos desde Varsovia a las capitales de Francia y Bélgica, París y Bruselas, respectivamente, han recibido "potenciales amenazas de seguridad", lo que ha derivado en la "inmediata" puesta en marcha de "medidas de seguridad apropiadas, según los procedimientos establecidos".

Así, ha especificado que en el caso del vuelo LO331 a París, "la aeronave fue detenida durante el rodaje y dirigida a una posición de estacionamiento designada". "Tanto el aparato como todo el equipaje fueron sometidos a una inspección de seguridad por parte de las autoridades competentes", ha señalado, antes de agregar que "no se halló ningún objeto peligroso" y que "el vuelo continuará tras realizarse un cambio de aeronave".

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Por su parte, el vuelo LO235 a Bruselas ha incluido "controles de seguridad a bordo" por parte de la tripulación que se saldaron sin que se hallaran "objetos sospechosos". "El aparato aterrizó en el Aeropuerto de Bruselas, donde las autoridades relevantes llevaron a cabo una inspección de seguridad adicional. Esta inspección también confirmó que no se encontraron objetos peligrosos o sospechosos", ha zanjado.

Una portavoz del aeropuerto de Bruselas ha confirmado a Europa Press un "informe sospechoso" en el citado vuelo y ha reseñado que las investigaciones están a cargo de la Policía. "A raíz de su investigación, no se han requerido medidas adicionales para este vuelo. El aparato aterrizó de forma segura y ya ha vuelto a despegar", ha subrayado.

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AFECTACIONES A OTROS VUELOS DE WIZZ AIR Y FINNAIR

La aerolínea húngara Wizz Air ha remarcado en un comunicado remitido a Europa Press que uno de sus vuelos entre Milán y Varsovia ha tenido que ser desviado a Viena a causa de "una amenaza de bomba durante el vuelo". "El desvío se llevó a cabo de acuerdo con los protocolos y procedimientos de seguridad establecidos, dando la máxima prioridad a la seguridad de los pasajeros y la tripulación", ha explicado.

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"Este incidente se produce en medio de una serie de amenazas de bomba similares que han afectado a varias aerolíneas de toda Europa en los últimos días. Wizz Air no es la única aerolínea afectada, ya que otras compañías también han recibido amenazas que han dado lugar a desvíos de vuelos y controles de seguridad", ha recordado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que la compañía "está cooperando plenamente con las autoridades competentes y está tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas a bordo". "La seguridad de nuestros pasajeros y de nuestra tripulación sigue siendo nuestra máxima prioridad", ha destacado.

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Entre los vuelos afectados hay además dos de la compañía finlandesa Finnair que cubrían rutas entre Helsinki y las capitales de Italia y Austria, Roma y Viena, respectivamente --el segundo de ellos operado por Jettime--, que han recibido "amenazas de bomba que han resultado ser infundadas o falsas".

"Ambos vuelos aterrizaron sin incidentes en sus destinos y los pasajeros ya han desembarcado de las aeronaves", ha dicho un portavoz de la aerolínea en declaraciones a Europa Press, antes de agregar que las autoridades italianas "no han encontrado nada fuera de lo normal" en el aparato --en el que iban 144 pasajeros y siete tripulantes--, tras lo que ha iniciado su ruta de vuelta a Helsinki.

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Este portavoz ha subrayado que, en el caso del avión que ha aterrizado en Viena --con 177 pasajeros y seis tripulantes a bordo--, los registros "están en marcha", si bien por ahora "no se han realizado hallazgos". "El avión debería volver al tráfico (aéreo) con normalidad una vez que concluya la inspección", ha destacado.

"Contamos con un procedimiento claro que seguimos en este tipo de situaciones y, además, trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades", ha esgrimido. "Lamentablemente, el tráfico aéreo se ve a veces expuesto a amenazas; tal es el caso de lo ocurrido esta semana, cuando otras aerolíneas en Europa también se enfrentaron a falsas amenazas de bomba. Por lo general, estas amenazas carecen de fundamento", ha puntualizado.

"La seguridad en la aviación es nuestra máxima prioridad", ha destacado este portavoz de Finnair. "Nos tomamos muy en serio cualquier posible amenaza, evaluamos cada situación con detenimiento y colaboramos con las autoridades locales", ha zanjado.

Por último, la Policía de República Checa ha señalado en redes sociales que un total de cuatro vuelos que tenían como destino la capital del país, Praga, han recibido también amenazas, si bien ha resaltado que todos han aterrizado sin incidentes y que los artificieros no han encontrar "nada sospechoso" en los aparatos.

Estos sucesos tienen lugar dos días después de que siete vuelos europeos registraran falsas amenazas de bomba, lo que obligó a las autoridades de España, Polonia, Italia y Bulgaria a activar dispositivos de seguridad. En el caso de España, el aeropuerto de Murcia ha puesto en marcha sus protocolos por una alerta a bordo de un avión de la aerolínea Ryanair procedente de la ciudad británica de Mánchester.