OpenAI, lista para salir a Bolsa en 2027

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OpenAI, la firma de inteligencia artificial detrás de modelos como ChatGPT, se considera preparada para dar el salto al parqué el próximo año, según ha indicado el presidente y cofundador de la empresa, Greg Brockman.

"Pienso que sí", ha asegurado Brockman al ser cuestionado durante una conferencia organizada por 'The Wall Street Journal' sobre si la 'startup' estará lista el próximo año para su debut bursátil.

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En este sentido, ha reiterado la posición de OpenAI de dar el paso cuando considere que es el momento adecuado, añadiendo que se siente "optimista" respecto al negocio.

"Siento que hemos avanzado muchísimo este año y, sinceramente, nunca me había sentido tan seguro de lo que estamos haciendo", ha comentado.

En este sentido, ha explicado que, en la actualidad, la mayoría de los ingresos de la firma proviene del sector empresarial sin que esto apunte a un menor crecimiento del negocio en el sector de consumo, sino que "es el segmento empresarial el que realmente ha despegado".

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Según documentos de la compañía compartidos con inversores y publicados en octubre por 'Financial Times', los ingresos anualizados de la 'startup' rondaban los 50.000 millones de dólares (44.844 millones de euros) en septiembre.