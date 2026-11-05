Maersk gana un 54% más y eleva previsiones, pero sus acciones bajan hasta un 11,6%

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AP Moller-Maersk, el conglomerado danés propietario del segundo mayor operador de transporte marítimo de mercancías, ha vuelto a revisar al alza sus previsiones para el conjunto del año después de registrar un beneficio neto atribuido de 4.302 millones de dólares (3.827 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2026, un 53,9% más que un año antes.

La cifra de negocio de la compañía danesa aumentó un 15,2% interanual hasta septiembre, con 46.822 millones de dólares (41.656 millones de euros), incluyendo un crecimiento del 17,3% del negocio de transporte marítimo de mercancías, hasta 31.281 millones de dólares (27.830 millones de euros).

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De su lado, la facturación del negocio de logística creció un 12,2% interanual, hasta 12.503 millones de dólares (11.124 millones de euros); y la división de terminales ingresó 4.281 millones de dólares (3.809 millones de euros), un 7,4% más.

Exclusivamente entre julio y septiembre, Maersk se anotó un beneficio neto atribuido de 2.986 millones de dólares (2.657 millones de euros), un 185% por encima del contabilizado un año antes, mientras que la cifra de negocio aumentó un 27,4% interanual, hasta 18.095 millones de dólares (16.099 millones de euros).

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"Hemos tenido un trimestre sólido en todas nuestras áreas de negocio", ha comentado Vincent Clerc, consejero delegado de Maersk, destacando que, a pesar de la persistente incertidumbre geopolítica y las perturbaciones, "el comercio mundial se ha mantenido notablemente resiliente".

"La demanda está impulsada no solo por el gasto de los consumidores, sino también, cada vez más, por importantes inversiones en electrificación, energía y la rápida expansión de la infraestructura de IA, lo que genera flujos significativos de carga industrial en todo el mundo", ha añadido.

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Sobre la base de estos resultados, Maersk ha vuelto a revisar al alza sus previsiones para todo el ejercicio y ahora anticipa un Ebitda subyacente de entre 14.000 y 14.500 millones de dólares (12.455 y 12.900 millones de euros), frente a la anterior horquilla de entre 10.500 y 12.500 millones de dólares (9.341 y 11.120 millones de euros), así como un flujo de caja libre superior a 3.000 millones de dólares (2.669 millones de euros), cuando previamente esperaba una cifra superior a cero.

La cotización de las acciones del gigante escandinavo llegaban a desplomarse hasta un 11,6% tras la apertura de la Bolsa de Copenhague. No obstante, en lo que va del año, los títulos de Maersk acumulan una revalorización de casi el 40%.

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