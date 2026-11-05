Qatar.- Alcanzado por "dos proyectiles no identificados" un buque cisterna frente a las costas de Qatar. Un buque cisterna ha sido alcanzado por "dos proyectiles no identificados" cuando navegaba frente a las costas de Qatar, según ha señalado este jueves el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del suceso. POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA QATAR INTERNACIONAL

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Un buque cisterna ha sido alcanzado por "dos proyectiles no identificados" cuando navegaba frente a las costas de Qatar, según ha señalado este jueves el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del suceso.

El organismo, que ha afirmado que el buque se encontraba 50 millas náuticas (cerca de 92,5 kilómetros) al norte de Madinat al Shamal, ha agregado que "por ahora no hay información confirmada sobre el estado de la tripulación, el alcance de los daños o el impacto medioambiental".

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Asimismo, ha recomendado a las embarcaciones presentes en la zona que "naveguen con precaución" y que "comuniquen cualquier actividad sospechosa".

Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz --paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo-- a causa de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas.

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Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso, por donde afirma que escolta a buques para garantizar la continuidad de la exportación de petróleo desde Oriente Próximo.