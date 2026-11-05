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El Banco Central de Noruega mantiene los tipos básicos de interés en el 4,50 %

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Copenhague, 5 nov (EFE).- El Banco Central de Noruega (Norges Bank) ha anunciado este jueves que mantiene los tipos básicos de interés en el 4,50 % al considerar que la inflación es todavía demasiado alta.

Esta institución resaltó en un comunicado que "una política monetaria restrictiva sigue siendo necesaria para reducir la inflación hasta el objetivo dentro de un horizonte de tiempo razonable".

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El rápido aumento en los costes empresariales en los últimos años contribuirá probablemente a mantener la inflación elevada y eso puede hacerla más rígida y difícil de rebajar, explica el Norges Bank, que no quiere restringir la economía "más de lo necesario".

"Probablemente haga falta mantener los tipos altos por un tiempo, y estamos preparados para aumentarlos si fuese necesario para rebajar la inflación hasta el objetivo en un tiempo razonable", señaló la gobernadora del Banco Central, Ida Wolden Bache.

El Norges Bank señaló que el conflicto en Oriente Medio crea aún incertidumbre sobre las perspectivas inflacionarias y que aunque el precio al contado del petróleo ha bajado, su precio futuro ha aumentado, al igual que los del gas y la electricidad.

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Asimismo, esta institución apunta que los indicadores de los impulsos externos sobre los precios de los bienes importados por Noruega han seguido aumentando y que la corona se ha apreciado más de lo esperado. EFE

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