Isabel Preysler, su emoción al hablar de su hija Tamara: "Es la alegría de la casa. Estamos todos muy orgullosos"

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Arropando a la gran protagonista de la noche, Isabel Preysler ha ejercido de orgullosa madre y acompañante de Tamara Falcó en la gala de los Premios MujerHoy 2026, en la que la marquesa de Griñón ha recibido un galardón como Icono de Estilo. Derrochando estilo, la 'reina de corazones' ha deslumbrado con un diseño de Roberto Cavalli de gasa con estampado de cebra en negro, crudo y tostado, confirmando por qué lidera año tras año la lista de las mujeres más elegantes del panorama nacional y rivalizando en sofisticación con su hija, con la que no puede ocultar que se le cae la baba.

"Otro premio. Estamos todos en casa muy orgullosos de Tamara. Siempre. Tamara tiene muchísimas cualidades, me siento orgullosa por muchas cosas, muchas cosas. ¿Qué os puedo decir? Es la alegría de la casa, desde luego. De todas las casas, ¿eh? De toda la familia. No solo de la mía" ha expresado con una gran sonrisa, sin ocultar que la marquesa de Griñón es una de sus grandes debilidades.

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Divertida, ha reconocido sin embargo que "Tamara no ha sido tan obediente como debería ser. Ana (Boyer) ha sido más obediente". "Pero al final ella ha sabido perfectamente encaminarse y hacer lo que tenía que hacer" ha añadido haciendo alusión al gran momento que está viviendo su hija.

Uno de los 'culpables' de la felicidad que desprende Tamara es Íñigo Onieva, al que Isabel también ha querido dedicar unas palabras de cariño al revelar que "está siendo un marido muy cariñoso, atento con su mujer siempre y trabajador".

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Hablando del amor, la socialité se ha sincerado y ha confesado que la puerta está completamente cerrada a volver a enamorarse tras su ruptura con el recordado Mario Vargas Llosa a finales de 2022: "Estoy muy bien. El amor, el amor me sobra con el amor de mis hijos, de mis nietos, de la gente que quiero y con eso tengo... No tengo la necesidad de enamorarme de un hombre". "Yo creo que cierro la puerta para siempre, ya está bien ¿eh?" ha añadido rotunda.

Y es que su día a día está completamente lleno gracias a sus hijos y a sus nietos, especialmente a los hijos de Ana, ya que son de los que puede disfrutar más a menudo. "Me llaman Lala" ha contado con una sonrisa, desvelando que la benjamina de la casa, Mía -que nació el pasado mayo- "es guapa guapa, una preciosidad".

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¿Podrán reunirse todos en Navidad? Como ha revelado, "íbamos a irnos, pero al final como somos tantos ya, Ana son tantos, al final no lo tenemos seguro del todo. Pero hace dos días, hace dos días nada más, Ana decidió que quería quedarse y entonces ya... yo creo que al final nos vamos a quedar".