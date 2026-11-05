Uno de los principales proveedores de memorias ROM para Nintendo cesa su producción y apuesta por los centros de datos

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La compañía fabricante de memorias ROM Macronix, uno de los principales proveedores de cartuchos para Nintendo, ha compartido que cesará la producción de estos componentes progresivamente para enfocar sus esfuerzos en la producción de memorias NOR flash para centros de datos, lo que se puede traducir en una menor oferta de juegos físicos para la Nintendo Switch.

Así lo ha compartido el director ejecutivo de Macronix, Miin Wu, en una conferencia de resultados recogida por el medio Taipei Times, en la que ha detallado que sus ingresos por memoria ROM han caído un 39 por ciento durante el tercer trimestre de este año 2026, en comparación con el pasado año.

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Sin embargo, según los datos compartidos en su informe de resultados, los ingresos de Macronix por memorias NOR han aumentado un 158 por ciento en comparación al pasado año y, de la misma forma, los ingresos por memorias NAND han aumentado un 768 por ciento interanual.

Estas cifras se deben a que, principalmente, la demanda de memorias NOR utilizadas en centros de datos "es muy robusta", según ha matizado Wu, por lo que la compañía apostará por enfocar su trabajo en la producción de este componente NOR flash, dejando de lado la producción de memorias ROM gradualmente.

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NINTENDO SE VERÁ AFECTADA

Uno de los afectados de esta decisión será Nintendo, que cuenta con Macronix como uno de sus principales proveedores de memorias ROM para la fabricación de sus cartuchos de juegos físicos para la consola Nintendo Switch.

La compañía japonesa de videojuegos ya ha expresado en anteriores ocasiones que no tiene planes para abandonar el formato físico de los juegos en sus consolas, a diferencia de Sony, que sí anunció en verano que PlayStation abandonará el formato físico de los juegos en 2028.

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Por tanto, el cese de producción de memorias ROM por parte de Macronix se puede traducir en una oferta más escasa de juegos físicos de Nintendo. No obstante, se ha de tener en cuenta que la compañía de videojuegos cuenta con más proveedores de este componente, por lo que podrán continuar ofreciendo juegos físicos en este formato.

Asimismo, también cabe destacar que los cartuchos de juegos físicos utilizados para la Nintendo Switch 2 utilizan una memoria flash NAND, un componente que Macronix seguirá fabricando.

La decisión de Macronix sigue a la de otros fabricantes de memorias del sector, como es el caso de Micron, que en diciembre del pasado año anunció la finalización de sus negocios de la marca de consumo Crucial, dedicada a la fabricación de memorias RAM y almacenamiento SSD para ordenadores, para enfocarse en la demanda de memorias y almacenamiento de los centros de datos.

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Todo ello se enmarca en un momento en el que el sector tecnológico está atravesando una crisis de componentes de memoria debido a la alta demanda de la inteligencia artificial (IA), que está provocando que las tecnológicas prioricen la fabricación y el suministro de memorias de alto rendimiento para centros de datos, en lugar de para consumo. Así, se están viendo afectadas otras compañías del sector de los videojuegos como Xbox o Valve.