Agencias

La Real Sociedad da por bueno un punto contra el Lyon

Imagen 4N6QHA37SNFCZFNLIIXYSQLGXY
Guardar

La Real Sociedad empató (1-1) con el Olympique de Lyon este jueves en la cuarta jornada de la Liga Europa, un punto que tuvo que dar por bueno y que no le saca de una situación necesitada.

Con 5 puntos de 12 disputados, los de San Sebastián se quedan en zona de peligro en la tabla, y algo más complicado alcanzar el 'Top 8'. El equipo vasco aprovechó la racha goleadora de Orri Óskarsson para desatascar un duelo espeso con el 1-0 a la media hora. Sin embargo, el momento local, con Anoeta volcado y el equipo presionando arriba, no se tradujo en más goles.

PUBLICIDAD

El Lyon, tercero de la Ligue 1 francesa y con dos puntos más (7) que el equipo español en Europa, calmó las aguas y la Real lo permitió replegando en exceso, y dando aire al rival para rearmarse. El partido se igualó ya antes del descanso, con ocasiones los visitantes, y Corentin Tolisso sacó la calidad con un control y remate en el área que supuso el 1-1 en el minuto 54.

El partido se abrió entonces, en algo más de ida y vuelta, o al menos más ideas en ataque. El conjunto 'txuri-urdin' tuvo una buena reacción y se acercó con peligro, con las ocasiones de Óskarsson, la buena dirección de Mikel Oyarzabal y la alternativa para Job Ochieng que estuvo cerca de suponer también el segundo local.

PUBLICIDAD

También hubo miedo a perder en el tramo final. El paso al frente del Lyon lo pudo aprovechar la Real a la contra, pero la última, muy clara, fue para el equipo francés, con un cabezazo a bocajarro de Tolisso en el minuto 90 que sacó con buenos reflejos Unai Marrero.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zelenski agradece al Rey su apoyo a Ucrania y le transmite sus condolencias por la tragedia de Toledo

Zelenski agradece al Rey su apoyo a Ucrania y le transmite sus condolencias por la tragedia de Toledo

Abogados de Trump piden anular su condena en el caso Stormy Daniels

Infobae

Iglesia argentina reclama ley contra ludopatía adolescente en la previa de la visita papal

Infobae

El Likud tacha de ilegítimo un posible Gobierno opositor apoyado por los partidos árabes

Infobae

El miedo al delito crece en Chile pese a que la criminalidad no aumenta, según el PNUD

Infobae