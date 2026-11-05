(Crónica) La Real da por bueno un punto contra el Lyon y el Celta pierde sin puntería

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La Real Sociedad empató (1-1) con el Olympique de Lyon este jueves en la cuarta jornada de la Liga Europa, un punto que tuvo que dar por bueno y que no le saca de una situación necesitada que se agravó en el RC Celta, derrotado por el Union Saint-Gilloise (1-2).

Con 5 puntos de 12 disputados, los de San Sebastián se quedan en zona de peligro en la tabla, y algo más complicado alcanzar el 'Top 8'. El equipo vasco aprovechó la racha goleadora de Orri Óskarsson para desatascar un duelo espeso con el 1-0 a la media hora. Sin embargo, el momento local, con Anoeta volcado y el equipo presionando arriba, no se tradujo en más goles.

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El Lyon, tercero de la Ligue 1 francesa y con dos puntos más (7) que el equipo español en Europa, calmó las aguas y la Real lo permitió replegando en exceso, y dando aire al rival para rearmarse. El partido se igualó ya antes del descanso, con ocasiones los visitantes, y Corentin Tolisso sacó la calidad con un control y remate en el área que supuso el 1-1 en el minuto 54.

El partido se abrió entonces, en algo más de ida y vuelta, o al menos más ideas en ataque. El conjunto 'txuri-urdin' tuvo una buena reacción y se acercó con peligro, con las ocasiones de Óskarsson, la buena dirección de Mikel Oyarzabal y la alternativa para Job Ochieng que estuvo cerca de suponer también el segundo local.

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También hubo miedo a perder en el tramo final. El paso al frente del Lyon lo pudo aprovechar la Real a la contra, pero la última, muy clara, fue para el equipo francés, con un cabezazo a bocajarro de Tolisso en el minuto 90 que sacó con buenos reflejos Unai Marrero.

Peor incluso le van a las cosas por Europa al Celta (3 puntos). El equipo de Vigo fue incapaz de dar continuidad a su remontada en Celtic Park, a pesar de que reaccionó a un intenso inicio del Union Saint-Gilloise con el 1-0 de Pablo Durán, en una gran acción individual. Con todo, los belgas siguieron apretando mucho y arriba y mostrando el carácter de un equipo del 'Top 4' (10 puntos).

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Pasada la media hora, Besfort Zeneli hizo el 1-1 en otra gran acción de calidad, control y disparo casi en el área pequeña. Con empate a golazos se llegó al segundo tiempo, y el Celta sufrió de nuevo la intensidad visitante, y una pegada concentrada en Zeneli, capaz de tirarse dos paredes en la frontal del área antes de hacer el 1-2 al poco de la reanudación.

Los de Claudio Giráldez reaccionaron pero Herve Koffi, meta de los belgas, impidió que se moviera más el marcador. El Celta tuvo un par de serios arreones, con las ocasiones claras de Durán, dos casi seguidas que despejó el portero, y otras dos también de Javi Rueda y un Iago Aspas que entró bien del banquillo. Los de Vigo se volcaron, y tuvieron además una vida extra gracias a Ionut Radu.

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El portero local impidió el triplete de Zeneli deteniendo un penalti que había detectado el VAR por mano. Los de Giráldez volvieron al ataque, pero Koffi sacó otra a Javi Rodríguez en un desenlace sin puntería que deja a los gallegos en crisis europea.