Combates entre Ejército y disidencias de las FARC dejan dos muertos en noroeste colombiano

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Bogotá, 5 nov (EFE).- Dos presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que delinquían en alianza con la banda criminal Clan del Golfo, la más grande del país, murieron en combates con el Ejército colombiano en el noroeste del país, informaron este jueves las autoridades.

Uno de los fallecidos fue identificado como alias El Flaco, acusado de ser cabecilla del frente 36 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) comandado por alias Calarcá, uno de los hombres más buscados en Colombia.

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"¡Les estamos desmantelando la alianza criminal a las disidencias de Calarcá y al Clan del Golfo en Antioquia!", escribió en X el presidente, Abelardo de la Espriella, al dar un parte sobre la operación que tuvo lugar en zona rural del municipio de Yarumal, ubicado en el norte de ese departamento colombiano.

El operativo, complementó el mandatario, fue coordinado entre las tropas del Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía.

"A alias El Flaco se le atribuye participación en el ataque con explosivos que causó la muerte de dos de nuestros soldados en San Andrés de Cuerquia, en septiembre de 2025, así como en ataques con explosivos y drones contra la Fuerza Pública en Briceño, en abril de este año", indicó De la Espriella.

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Durante la operación también se incautaron dos fusiles, 710 cartuchos de diferentes calibres, seis proveedores, teléfonos celulares, una memoria USB y material de intendencia, según el parte oficial.

Además, las tropas del Ejército destruyeron material explosivo con el objetivo de afectar las capacidades armadas y logísticas de este grupo armado ilegal.

"Con este resultado operacional, el Ejército Nacional continúa debilitando las capacidades armadas y logísticas de las estructuras criminales que pretenden expandir su accionar delictivo en Antioquia", enfatizó el Ejército en un comunicado. EFE