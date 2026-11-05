1-2. El Celta se complica su futuro en la Liga Europa

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Vigo, 5 nov (EFE).-El Celta se complica su continuidad en la Liga Europa después de caer esta noche ante la Unión Saint-Gilloise (1-2) en Balaídos, donde se adelantó en el marcador con un gol de Pablo Durán, pero acabó cediendo ante la calidad del equipo belga, liderado en ataque por Besfort Zeneli y sostenido en la recta final por el portero Hervé Koffi.

Sin el lesionado Borja Iglesias, con Aspas lejos de su mejor estado de forma y con Ferran Jutglà castigado por la acumulación de minutos, Claudio Giráldez eligió a Pablo Durán como delantero centro. Y no pareció equivocarse porque el futbolista gallego abrió el marcador con una espectacular definición en el minuto 12.

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El estilo valiente del equipo belga, que no dejó de presionar en campo contrario cuando pudo, es de los que va bien al Celta porque tiene espacios para explotar las carreras de Javi Rueda por banda derecha y para armar rápidas transiciones. Eso no impidió que por momentos fuese zarandeado por un rival que exhibió todo su repertorio futbolístico en Balaídos.

La puesta en escena de los celeste no fue mala. Con 1-0, el equipo de Giráldez armó una rápida transición, pero Carreira finalizó mal la jugada. La Unión Saint-Gilloise ni se inmutó. Todo lo contrario. Con el paso de los minutos se envalentonó. Poco a poco, metió al Celta en su campo y no tardó en golpear con una genialidad del sueco, nacionalizado kosovar, Besfort Zeneli, quien, tras ganarle la espalda a Marcos Alonso, realizó un gran control y una mejor finalización.

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El empate hizo daño al Celta, que encajó un nuevo gol nada más arrancar el segundo tiempo. Zeneli, un futbolista de mucha calidad, apareció de nuevo para superar a Radu con un disparo desde la frontal.

A Giráldez no le quedó otra opción que agitar su once. Aspas y Moriba saltaron al campo. Fue, sin embargo, Pablo Durán el que casi el logra el gol del empate. Primero se lo privó el portero Hervé Koffi. Luego su disparo se marchó rozando el poste.

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El técnico belga, David Hubert, también movió el banquillo porque su equipo había perdido fuelle y cada vez estaba más metido al borde de su área. Pero sobrepasado el minuto 70 se encontró con un penalti, señalado varios minutos después tras ser avisado Aliyar Aghayev para que revisara una mano de Javi Rodríguez, que Radu detuvo a Zeleni para mantener a su equipo con vida.

En la recta final, el internacional español Javi Rodríguez, el héroe de la victoria en Glasgow, rozó el empate, pero lo evitó Hervé Koffi para alargar el gran momento de forma de su equipo y complicar el futuro europeo del Celta.

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- Ficha técnica:

1 Celta: Radu, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda (Jutglà, min.81), Burcio (Antañón, min.81), Febas (Moriba, min.60), Carreira; Swedberg (Driouech, min.72), Hugo Álvarez (Aspas, min.60) y Pablo Durán.

2 Royale Union SG: Koffi; Patris, Sylla, Havenaar (Sykes, min.81), Chibani; Van de Perre, Zeneli, Zorgane (Aquino, min.66); Guilherme Smith (Hurtevent , min.81), Kevin Rodríguez (De Roeve, min.66) y Mofokeng (Olaru, min.84).

Goles: 1-0, min.12: Pablo Durán. 1-1, min.35: Zeneli. 1-2, min.49: Zeneli.

Árbitro: Aliyar Aghayev (Azerbaiyán). Amonestó a Pablo Durán (min.94) por parte del Celta, y a Smith (min.71) por parte del Unión Saint-Gilloise.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Europa disputado en Balaídos ante 19.661 espectadores. Antes del encuentro se guardó un emotivo minuto de silencio en recuerdo del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel y de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). EFE

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