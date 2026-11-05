La Lista Conjunta apoya a Eisenkot y completa el respaldo de los partidos árabes para formar Gobierno

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La Lista Conjunta, el partido árabe más votado en las últimas elecciones israelíes, ha declarado este jueves su respaldo al líder opositor Gadi Eisenkot, que con este anuncio tiene ya el respaldo de las dos principales formaciones árabe-israelíes para formar Gobierno en Israel.

Con los escaños de la Lista Conjunta (11) y de la lista árabe Raam (8) de Mansur Abbas, Eisenkot había acumulado ya respaldo suficiente como para formar, siempre sobre el papel y todavía pendientes las negociaciones en firme con sus socios, una coalición mayoritaria de 67 escaños en el Parlamento israelí, la Knesset.

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En un comunicado, la Lista Conjunta que lidera Yusef Jabarin ha explicado que su decisión de respaldar a Eisenkot, a pesar de que el ex jefe del Estado Mayor contaba con apoyos de sobra para emprender, (si así lo decidiera el presidente), conversaciones para la formación del Ejecutivo, tiene por objetivo liquidar cualquier opción que se le pueda ocurrir a la coalición Likud del primer ministro, Benjamin Neyantahu.

"Aunque Eisenkot ya había recibido más recomendaciones que Netanyahu, creemos que es importante ensanchar todavía más la ventaja. Esta decisión incrementa las posibilidades de reemplazar al Gobierno actual e impedir que Netanyahu continúe en el poder", indica.