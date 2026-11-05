La Junta desactiva el Plan de Inundaciones tras un episodio meteorológico adverso sin incidencias destacadas

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El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha desactivado este jueves la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) tras la finalización de los avisos adversos sin incidencias destacadas.

La fase de preemergencia se activó durante la jornada del miércoles para "reforzar la vigilancia del episodio y el seguimiento de las predicciones", así como trasladar información a las autoridades, a los servicios de protección civil y a la ciudadanía. Todo ello con el objetivo de anticiparse a una posible evolución desfavorable y preparar la respuesta de los servicios que pudieran ser necesarios, ha recordado la Junta en una nota.

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El plan se cierra con apenas una decena de incidentes coordinados relacionados con anegaciones muy puntuales e incidencias en el tráfico la mayoría en la provincia de Málaga y Almería. Hasta las 07,00 de este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología registró los mayores acumulados de precipitación en Adra, con 18,2 litros por metro cuadrado; Rincón de la Victoria, con 12,8; y Castell de Ferro, con 11,4 litros por metro cuadrado.