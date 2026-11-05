Apple analizará los archivos compartidos con enlace público desde iCloud para detectar contenido dañino y eliminarlo

05/11/2026 ICloud en distintos dispositivos de Apple POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APPLE

Guardar

Apple empezará a analizar los elementos compartidos mediante enlaces públicos desde iCloud con el fin de detectar contenido dañino y, en los casos más extremos, eliminarlo e incluso deshabilitar la cuenta del usuario.

Los usuarios de iCloud tienen la opción de compartir los vídeos, las fotografías y otros archivos que tengan guardados en este servicio en la nube mediante una copia o un enlace. Este enlace se puede enviar 'las personas que selecciones', como una invitación privada, o a 'cualquiera que tenga el enlace'.

PUBLICIDAD

Esta última opción convierte el enlace en público, de tal forma que con solo pinchar en él se puede acceder al contenido compartido, lo que incluye a Apple. Esto se debe a que pierde la protección que ofrece la encriptación de extremo a extremo.

A partir de la versión 27.3 de sus sistemas operativos (iOS, iPadOS, macOS y visionOS), Apple hará uso de esta capacidad para analizar el contenido del enlace público, como explica en un nuevo documento de soporte.

La intención de la compañía tecnológica es identificar contenido dañino y, en caso de detectarlo, actuar en consecuencia. "Si intentas subir contenido dañino, Apple se reserva el derecho de mover, rechazar, modificar, eliminar o borrar dicho contenido en cualquier momento", ha señalado.

PUBLICIDAD

Las acciones también se pueden dirigir al usuario. En este sentido, "Apple también podrá tomar medidas contra tu cuenta de Apple, como bloquearla o desactivarla, impedir la creación de una nueva cuenta con la dirección de correo electrónico o el número de teléfono asociados, o, si fuera necesario, denunciarla ante las autoridades", ha apostillado.

Apple lanzó este martes la primera beta de iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 y visionOS 27.3, con la intención de lanzar la versión definitiva en diciembre. Con ellas también permite a los desarrolladores que empiecen a preparar sus aplicaciones para integrarlas con la nueva Siri AI.

PUBLICIDAD