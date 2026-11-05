Alessandro Lequio, impasible ante el "antes y después" en su relación con Ana Obregón tras su perdón a Antonia Dell'Atte

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Después de disculparse públicamente con Antonia Dell'Atte en Instagram por acusarla en 2021 de falsificar una denuncia por malos tratos contra Alessandro Lequio en 1991, Ana Obregón reaparecía este miércoles en 'Y ahora Sonsoles' y, muy emocionada, ha vuelto a pedir perdón a la italiana y a su hijo Clemente Lequio sin poder evitar las lágrimas.

A corazón abierto, la bióloga ha reconocido su error y, arrepentida, ha confesado que "no puedo más". "Me he pasado 33 años defendiendo al padre de mi hijo y ahora tengo que pensar en mi niña y en mí. Necesito paz para estar con mi niña y vivir muchos años para estar a su lado. Es un antes y un después porque no sé cómo he podido defender cosas que eran indefendibles, Aless adoraba a su padre y me he guiado por el corazón. Pero llega un momento que estoy cansada de tirar emocionalmente" se ha sincerado, reconociendo que no ha recibido ningún agradecimiento por parte de Alessandro y el peaje que ha tenido que pagar ha sido elevado.

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Unas declaraciones con las que ha dejado entrever que su relación con el italiano nunca va a volver a ser la misma, y a las que el extertuliano televisivo ha reaccionado con absoulta indiferencia.

Tras compartir en redes sociales un enigmático mensaje poco después de las disculpas públicas de Ana a Antonia -"no guardo rencor. Directamente saco a las personas de mi vida" escribía junto a una imagen posando en actitud relajada en el jardín de su residencia de Galicia- Lequio ha reaparecido de lo más serio ante las cámaras y ha evitado comentar el perdón de la bióloga a la italiana y a su hijo Clemente, dejando en el aire si por su parte este paso al frente de la madre de su hijo Aless también marcará un antes y un después en su relación después de años de apoyo incondicional mutuo.

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